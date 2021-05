Alberto, joven enfermo de covid : "En el hospital había veces que no quería creer lo que ponían las maquinas"

La vacuna se ha convertido en la luz al final del túnel de la pandemia. Si bien todavía hay preocupación por posibles brotes y contagios. Por eso nos cansaremos de decir, precaución y no bajar la guardia. Hablamos con frecuencia de llamar la atención y decir que esto no ha terminado, que el final está cerca, pero todavía hay que remar un poco más. La mejor forma de demostrar que esto no ha pasado es hablar con gente que aún lo está pasando muy mal con el virus. Por ello se ha asomado hoy a ‘La Ventana‘ alguien que este viernes abandonó el hospital de Salamanca enchufado a una máquina de oxígeno después de haber estado más de una semana ingresado por Covid. Se llama Alberto Gutiérrez, tiene 38 años y es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. Alberto es de esas personas que siempre han tomado todo tipo de precauciones frente a la covid, pero eso no ha impedido que contrajera el virus.

Alberto ha atendido a ‘La Ventana‘ desde su casa. Como el ha reconocido se encuentra muy bien, pero las secuelas todavía son evidentes: ha hablado sentado desde el sofá enganchado a un generador de oxígeno. Ha relatado que durante su estancia en el hospital hubo momentos difíciles, tanto a nivel físico como a nivel psicológico porque " se pasa mucho miedo". “En el hospital había veces que casi no me quería creer lo que ponían las maquinas” ha dicho en ‘La Ventana‘.

Por lo pronto, Alberto tiene que permanecer con el oxígeno alrededor de dos semanas más , en función de las revisiones médicas y de las pruebas a las que se vaya sometiendo. Aunque lo peor para el ha pasado ya, ha descrito su estancia como " un momento muy impactante", especialmente por el recuerdo del personal sanitario, aunque ha reconocido que cuando el contrajo el virus los médicos “ estaban ya un poco más relajados, porque en la planta había menos gente”.

Como profesor de universidad, Alberto conoce bien la situación de los estudiantes y las medidas de seguridad que se mantienen desde las universidades. "En el entorno universitario se presupone un nivel comportamental alto y se les exigen unas medias de distancia que se cumplen de forma escrupulosa”. Alberto ha querido remarcar que en la clase no se observa ninguna relajación, pero " pero sí que es verdad que se percibe de fondo en los estudiantes como una ansiedad, un estrés por salir y relacionarse".

Por último, el profesor ha aprovechar su intervención para mandar un mensaje de advertencia a todos aquellos que hayan estado en contacto con gente que presente síntomas. “ Cuando os encontréis mal o os encontréis con alguien que se encuentre mal, aislaos. Llamad al medico, que os van a hacer una prueba. Es mucho menos costoso y menos doloroso para la sociedad unos días de aislamiento que una hospitalización. Yo abogo por la prevención”.