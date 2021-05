"¿Ahora te enteras?", la respuesta viral de un alcalde castellonense a una pintada homófoba

La localidad de l’Alcora, en Castellón, ha sufrido en los últimos días una serie de actos vandálicos con pintadas cuyos objetivos han sido variados: desde la Policía Local hasta la afición del Villareal CF. No obstante, uno de estos ataques uno de los ataques ha ido dirigido al alcalde, Samuel Falomir, por su orientación sexual. En el muro exterior de su domicilio se podía leer el mensaje “el alcalde es maricón”. Como respuesta, el líder socialista de la localidad respondió con ironía en su cuenta de Twitter:

❌Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricon, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble pic.twitter.com/GcXrA0ejLA — Samuel Falomir (@sfalomir) May 27, 2021

Falomir ha asegurado estar bien y que el ánimo “nunca hay que perderlo”, pero ha mandado un mensaje al esto de líderes locales: “En los municipios donde los políticos nos levantamos todos los días para mejorar nuestros pueblos no entremos en ese tipo de provocaciones de gente incívica e intolerables con todo el mundo”.

La tentación de responder con la misma moneda pasó por la cabeza del alcalde: “Pensé en un momento dado en contestar con indignación porque evidentemente no me molesta, pero no me gusta que me llamen maricón”. Sin embargo, Falomir vio peor el remedio que la enfermedad, y ha admitido que tuvo que reflexionar: “Si les contestaba de manera indignada, sabía que sería borrarlo y a los dos días tendría otra pintada de las mismas características”. Además, ha afirmado que no esconde su orientación sexual: “Yo abiertamente siempre he defendido que estoy viviendo con una persona del mismo sexo que yo -que no veo ningún tipo de problema- y que, dijeran lo que dijeran, por tanto, no iba a agachar la cabeza ni a dejar de manifestar mi orgullo”.

El alcalde de l’Alcora también ha valorado sobre la relación entre este tipo de acciones y la pandemia: “Estos últimos años la situación política y de la pandemia ha provocado que la crispación sea total, y finalmente unos crispan desde el hemiciclo y otra crispación se lleva a la calle. Es acción-reacción".

El tuit ha tenido una importante repercusión en Twitter con más de 9.200 ‘me gusta’ y 2.230 ‘retuits’. Muchos han sido los usuarios que han mostrado su apoyo al alcalde y a su manera de responder a un ataque homófobo. “Y la elegancia debe ser algo muy parecido a responder así”, “No ofende quien quiere, sino quien puede. Y no es el caso”, o “a nadie le debe importar tu identidad sexual pero el vandalismo es un delito” son algunos ejemplos de las respuestas al tuit de Falomir.