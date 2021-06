Nuestra cultura, de clara raíz cristiana, tiene en su centro la idea del misterio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? No se sabe ni se puede saber. Es un misterio. Pero no es el único. Existe otro con el que nos enfrentamos todos cada mes, seamos cristianos o no: la factura de la luz. Entre impuestos, peajes, horas pico y horas valle no hay forma de desentrañar ese documento y saber por qué pagamos lo que pagamos. Pero hay que pagarlo y a tiempo porque uno debe hacer frente a sus obligaciones y, sobre todo, porque si no te quitan la luz. Así de sencillo.

Al igual que nuestro creador dijo “hágase la luz” y la luz se hizo, si tu compañía no recibe lo que pone en ese papel, tiene el poder absoluto de devolverte a las tinieblas, y quien lo ha vivido no olvidará nunca esa sensación de indefensión absoluta. No discutas: si quieres luz, vete y paga. Ahora nos anuncian que las cosas van a cambiar. Que se van a aplicar fórmulas nuevas para hacerlo todo “más racional”. Hay quien critica tanto chiste con la plancha y la lavadora, que nos quedemos en el chascarrillo en lugar de ver el esfuerzo que se está haciendo. Pero lo que de verdad es un chiste es que intenten vendernos amplísimas zonas valle de bajo precio a media noche mientras el gasto no sólo de la lavadora o la nevera, sino de calefacciones o aires acondicionados en un país a 40 grados se nos va a quedar, vaya por Dios, en alguno de esos picos inalcanzables.

Pero no te preocupes, las compañías eléctricas te llamarán en tus horas pico de trabajo para ofrecerte grandes ofertas que debes intentar comprender en un minuto antes de proceder a la famosa “grabación con efectos contractuales” en la que, al terminar, no sabes si has conseguido un gran chollo o acabas de vender a tu hijo pequeño. Estamos en buenas manos. Los expertos que dirigen estas grandes empresas no sólo son elegidos cuidadosamente entre los grandes economistas, sino también entre lo mejor de nuestra clase política, que después de dejar sus cargos de responsabilidad se muestran siempre dispuestos a arrimar el hombro una vez más y a aceptar algún puesto en sus consejos de administración para aportar su “know how”, su “saber hacer” sobre el tema. ¿Saber hacer...? ¿Quizás eso explica lo de la lavadora a las dos de la mañana?