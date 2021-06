La gente empecinada, que toma una decisión y no le importa si la lleva a la ruina, me despierta fascinación, y a veces admiración. Creo que es desde que leí la historia de Gordon, un chico de 10 años que una noche se quedó dormido con el brazo por encima de la cabeza, y al despertar decidió pasar algo más de tiempo con él en alto. Transcurrieron varios días. La hazaña le producía regocijo. Después de una semana, su padre lo abofeteó. Pero Gordon no desistió. Al cabo de un mes visitó a su primer psiquiatra infantil. Se convirtió en el niño del brazo. En una fiesta del colegio, dos padres se le acercaron. «¿A qué coño te crees que estás jugando? Baja el puto brazo», le dijo uno. Acabaron por rompérselo. Lo operaron, y cuando le retiraron la escayola, siguió negándose a bajarlo. Su madre se precipitó a la depresión. Gordon se acostumbró al entumecimiento. Pasaron varios años. Los médicos le advirtieron que perdería los dedos. De hecho, la mano ya estaba negra. Al cumplir los 22 lo declararon inválido. De vez en cuando se le infectaba la sangre. Dejó de funcionarle un pulmón. Un médico le recomendó amputar el brazo. Pero no importó. Gordon tenía una idea fija. O la idea lo tenía a él, como en todos los empecinamientos, en los que te atas a tu decisión, y te dices que lo tenga que pasar, pasará.