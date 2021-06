"Los entrenadores así son expulsados por el vestuario": la cualidad que rechazan los jugadores del Madrid

Ramón Besa y Manuel Jabois analizan en profundidad la actuación de la selección española en el partido frente a Portugal. Además, también trata las dos últimas noticias correspondientes al Real Madrid y Barça, la llegada de Ancelotti y la ratificación de Koeman.

La llegada de Ancelotti

Manuel Jabois era preguntado sobre como veía la llegada de Ancelotti al Madrid: ”No lo veo mal. Viendo las quinielas de tíos con látigo no está mal. Los que vienen con látigo son expulsados de forma natural por el vestuario en diciembre. Ancelotti bien, pero no tenemos la plantilla de hace 4 años. El Madrid es una ruleta rusa. El Madrid tiene mucho talento, pero ha de educarlo. Ahora mismo el objetivo es construir un equipo. Para ello necesitas a un tipo como Ancelotti”.

Koeman cumplirá su contrato como blaugrana

Ramón Besa valoró así la ratificación de Koeman: ”Es un entrenador frágil y habrá miradas de recelo. Koeman se ha desgastado o erosionado cuando no había ninguna necesidad. La duda que nos ha quedado es lo que quería Laporta. Creo que tiene un manual de instrucciones. Jordi Cruyff de comodín y vamos tirando”. Además, mostró un punto a tener en cuenta el año que viene: “De momento veremos lo que creo que será muy importante es la relación entre Koeman y jugadores. Veremos que jugadores entran y cuáles salen.”

La polémica con Laporte

Laporte fue noticia debido a una pregunta en rueda de prensa que cuestionaba su sentimiento español. Ramón Besa lo valoraba así: ”Respeto las opiniones de todos los compañeros, pero no creo que cada comparecencia se tenga que convertir en un análisis de sangre para saber si pertenece a la selección española o no”. También añadió: “Esto no se le pregunta a Adama o a Ansu Fati”

Manuel Jabois incidió en el tema de no necesitar sentirse español para rendir con la selección: ”Si yo colaboro al 100% en la Cadena SER y al 100% en un periódico, ¿importa algo tu sentimiento? Tus sentimientos no pintan nada en esto. No va a dar ni un gramo de esfuerzo más uno que otro por sus sentimientos. Me parece que preguntar eso es intrusivo”.

La primera prueba de la selección

Ramón Besa no veía con malos ojos el proyecto que formó Luis Enrique: ”Es fogueo, no es una selección que de sensación que pueda ganar la Eurocopa, pero me parece que será muy abierta. No me parece tan mal como han dicho algunas críticas. Es una selección que empieza a vertebrarse y me gusta porque Luis Enrique es muy valiente. Me parece que hay cosas bastante, más sólidas de lo que parece”

Manuel Jabois decía no tener claro cuál será el papel de España en esta Eurocopa: ”Estamos a la expectativa. NO sabemos hasta qué punto pueden volar. Es un torneo de KO y nos puede sorprender para bien y al resto de equipos para mal, ya que pueden caer eliminados”.