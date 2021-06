Accidentadísimo GP de Azerbaiyán. Dos accidentes curiosamente similares han provocado la salida del 'safety car': ambos por el renventón de un neumático en una recta a 300 km/h.

El primero de los pilotos accidentados fue Lance Stroll. El canadiense perdió el control del monoplaza en la vuelta 31 cuando su neumático trasero izquierdo reventó por completo. El piloto de Aston Martin acabó estrellado contra un muro, pero no sufrió heridas y pudo salir por su propio pie.

Muchos pilotos aprovecharon para renovar los neumáticos. No obstante, Verstappen aprovechó para intentar lograr la vuelta rápida y la decisión le salió cara. El piloto holandés también pinchó, de una manera similar a Stroll.

El segundo 'safety car' hizo que la carrera se decidiese en las dos últimas vueltas y un final de infarto. Sergio Pérez, Sebastian Vettel y Pierre Gasly lucharon por el liderato, pero finalmente el mexicano se llevó la victoria.

Un pinchazo por escombro, posible causa de los accidentes

El responsable de Pirelli F1, Mario Isola, fue contundente sobre las posibles causas de los accidentes tras la carrera. "Obviamente tenemos que hacer una investigación, eso está claro", explicó Isola a Motorsport.com.

Isola explicó que los reventones repentinos suelen apuntar a pinchazos por escombros, ya que un fallo estructural daría un aviso previo.

"Lo que he recopilado hasta ahora son solo indicios preliminares. Fue un reventón repentino tanto para Lance como para Max, sin ningún aviso. Fue en el neumático trasero izquierdo, que no es el más estresado aquí, ese es el trasero derecho. Y el otro punto si hablamos de desgaste, el neumático más desgastado es el delantero derecho. Así que no es una cuestión de desgaste".