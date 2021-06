Al-Khelaïfi, más rotundo que nunca con Mbappé: "No vamos a venderlo y no saldrá libre"

Kylian Mbappé viene siendo en los últimos años el nombre propio que más suena para reforzar al Real Madrid. El atacante francés está llamado a liderar el fútbol europeo en esta década junto a Erling Haaland y muchos clubes en Europa suspiran por hacerse con sus servicios.

Sin embargo, cada vez que se le ha preguntado al presidente del Paris Saint-Germain, este no ha podido ser más claro. O eso pensaban todos, pues sus declaraciones en L'Équipe de este domingo son más rotundas que nunca.

Nasser Al-Khelaïfi siempre ha dicho que el francés no estaba en venta y que no tenían intención de desprenderse de él, pero esta vez ha ido aun más lejos. "Voy a ser claro: Kylian Mbappé se va a quedar en París, no vamos a venderlo nunca y nunca saldrá libre".

Es la primera vez que el presidente del PSG se pronuncia respecto al hecho de que Mbappé pueda marcharse libre en verano de 2022, cuando el contrato de su estrella expira.

Además, desveló que las negociaciones para que Mbappé renueve van en buena dirección. "Nunca doy detalles a los medios de las negociaciones. Todo lo que puedo decir es que están progresando. Espero encontrar un punto en común. Es uno de los mejores jugadores de la actualidad y un chico fantástico. Ganará el Balón de Oro en los próximos años, estoy seguro. ¿A dónde puede ir? ¿Qué clubes, en términos de ambición y proyecto, pueden competir con el PSG?".