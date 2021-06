Bob Pop: "Yo dije, soy marica, pues Oscar Wilde que rule, Lorca, dame un poquito"

Antes de ser Bob Pop, escritor, crítico y uno de los personajes más divertidos y lúcidos de nuestro país, Roberto Enríquez fue un niño al que los libros lo salvaron. Oscar Wilde, Lorca o 'A Sangre Fría', de Truman Capote, el libro que inauguró lo que llaman novela de no-ficción. Él, ahora, en un emotivo ejercicio de honestidad y sinceridad, hace el camino inverso. En ‘Maricón perdido’, la serie que ha creado para el canal TNT, lleva a pantalla su vida en tres etapas - la infancia, la juventud y la madurez - para narrarse a sí mismo y a otros muchos niños gais, gordos y empollones. Los años de colegio repletos de insultos pero con la figura acogedora del abuelo, la juventud desinhibida en Madrid y su trabajo en el mundo de la moda, las noches de fiesta, el sexo y también la enfermedad. Lo hace a partir de sus propios recuerdos reales e imaginados, con una mezcla de drama y comedia, con momentos mágicos y otros trágicos, con Candela Peña de madre castradora obsesionada con los pisos piloto, con Los Pecos de vecinos y con la voz reivindicativa de quien nunca ha renunciado a ser quien es.

Qué bonita la acogida de la serie en el festival, esta autoficción que mezcla drama y comedia, pero la memoria siempre es selectiva, ¿cómo ha sido el proceso?

Yo he tratado de que fuera honesto. El proceso de selección ha sido en pos de la historia que quería contar, ha sido utilitario. Lo que he hecho ha sido revisar el material que tenía de mi pasado y saber qué parte de eso me servía para trazar la línea argumental con ‘Maricón Perdido’. En ese sentido, he tratado de ser lo más real posible, es verdad que hay muchas cosas que no pasaron tal cual, pero en mi cabeza pasaron tal cual, con lo cual he sido más sincero que la vida. A veces la vida no nos da ocasión para contar las cosas a la perfección, yo he tenido el privilegio de enmendarle un poco la plana a la vida y hacerlo fetén, fetén, para que la gente lo vea y lo disfrute.

No nos queremos poner intensos, pero eres una semiótica en ti mismo

-Risas-

Es maravilloso porque del relato se aprende casi más que de la realidad

En realidad no es cómo vivimos sino cómo nos lo contamos y eso es muy importante. Y cómo lo contamos es también el lugar que nos damos en el relato. Yo me he dado un lugar en mi propia historia que no me había dado antes en mi vida, porque me parecía más fascinante lo anterior. Poco a poco he ido encontrando que hay hechos de mi vida que me servían para explicar la realidad y que me servían para construir una ficción que contara la verdad. Eso es lo más importante de la ficción, que nos ayuda a entender que hay unas posibilidades distintas a las de a vida lineal.

Pero, ¿es verdad que tu madre te llevaba a ver muchos pisos piloto?

Eso es real. A mi madre le volvían loca los pisos piloto. Hubo una época en la que visitamos muchos porque nos queríamos cambiar de casa, ella cada vez que veía un anuncio de un piso piloto, era feliz. Le encantaban las decoraciones. Yo ahí, en la serie, sí que tenía la imagen de que mi madre estaba fantaseando con ser otra persona, en otro lugar, tener otra vida… Pero de pequeño yo creía que eran pisos de pilotos de aviación de Iberia que, como estaban todo el tiempo volando, no vivía casi nunca allí y con lo cual los podían enseñar. Era como un alquiler para que la gente los visitara, yo pensaba que eran todos de pilotos y qué gusto tan extraño tenían para la decoración. Cuando conocí a mi marido, me contó que en Colombia los pisos piloto se llaman pisos modelo, con lo que cual yo hubiera pensado que eran pisos de modelos.

Hablabas del relato, igual de importante es apropiarse o resignificar las palabras, en este caso eel término maricón. Muchos niños han descubierto que lo eran por insultos, antes de habérselo preguntado ellos, en tu caso, según la primera escena de la serie, lo tenías claro desde pequeño…

Él lo sabe casi antes o a la vez de que se lo digan, porque tiene pluma, se le nota, no es un niño como los demás. Para mí era muy importante contar eso. Yo no tuve un momento de trágico de decir: Oh, cielo santo, creo que soy marica. No, dije, creo que soy un marica, pues vamos para adelante y hay que formarse. Fui muy autodidacta, soy marica, pues Oscar Wilde que rule, Lorca, dame un poquito. Y mi abuelo, que me quería mucho y que era un ser muy especial y lo veía venir, pues me decía léete esto que te va a gustar. Con eso poco a poco, como hablábamos antes de la ficción, fui viendo también huecos en la pared en ese callejón sin salida que es la adolescencia. Da igual que te toque como gay o hetero, la adolescencia siempre es una mierda, entonces la ficción te sirve para ver que hay otras posibilidades de vida. A mí esos libros me la dieron, con lo cual no tuve problema en reconocerme. Es verdad que hay una cosa que cambia cuando eras un niño marica de mi generación, además con gafas, gordo y empollón. Gordo y marica era el top. Si te llamaban gordo en clase, el niño llegaba a casa y se lo podía contar a sus padres, si te llamaban marica, pues no. No vamos a soltar esta liebre, cuando es una cosa que se intentaba mantener en un segundo plano y los padres me van a cruzar la cara y poner de patitas en la calle.

Es una serie donde se ve la importancia de los cuerpos no normativos y las secuelas o condicionantes que dejan en la vida, ¿qué ficción muestra otros cuerpos?

Es muy difícil encontrar eso. Y yo tenía claro que los actores que me interpretaban tenían que ser gordos, porque era mi vida y era algo muy importante. No hay ficciones que cuenten eso. Está ‘Gordos’, la película de Sánchez Arévalo, pero siempre hemos aparecido como secundarios simpáticos e incluso como personajes siniestros entregados a la gula. Aquí es que estás gordo y tienes que vivir con ello. Además, hay una cosa que la gente no sabe, Pepa, José, y vamos a aprovechar para decirlo aquí: los que estamos gordos, lo sabemos, ya nos damos cuenta nosotras solitas.

Esto va a ser la promo de nuestro programa -risas-. La cuestión de clase también está presente en la serie, hay o no escalera social, Ana Iris Simón, escucha esto…

Esa mujer que se pregunta si soy una charo. Un beso, Ana Iris, todo lo bueno para ti. Para mí era importante contar de dónde vengo. De una familia de clase media aspiracional, de hecho hay una parte que no cuento en la serie que es importante, hay como un medrar que luego se va todo a pique, y todo es una mierda. Es muy importante esta fragilidad y cómo yo he aprendido a relacionarme con el dinero. En la serie, siempre aparece dinero físico, es importante en todos los capítulos, me parece importante hablar de dinero, de cómo es importante en nuestras vidas y de cómo la clase nos condena a muchas cosas. También tiene que ver con el hecho LGTBI, muchos miembros tuvieron que renunciar a la clase social, muchos de clase media, para desclasarse a una clase proletaria e incluso lumpen y poder sobrevivir siendo ellos mismos, de sus casas les echaron. Del futuro que estaba previsto para ellos en un momento, que Ana Iris Simón le parece fantástico lo de los 80, qué bien todo que me puedo comprar un piso, pues resulta que esa aspiración, ese sueño, no era posible para nosotros porque había que salir de casa pronto porque si no, no nos iban a dejar ser quiénes queríamos ser.