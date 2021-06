'Destello bravío', un alegato mágico por la sexualidad de las señoras y la resistencia de los pueblos

Ainhoa Rodríguez habla en Destello Bravío, la más insólita de las propuestas de este Festival de Málaga, de la despoblación a través del suspense, el documental y el realismo mágico. Lo hace acompañada de un grupo de mujeres que viven en un pueblo extremeño de 800 habitantes. El campo ya no es el mismo, tampoco la rutina, ni las tradiciones. La globalización lo ha cambiado todo. Pero sí hay una constante, sus habitantes siguen sin tener voz o, mejor dicho, sin que esa voz se escuche. Mujeres de más de cincuenta, habitantes del mundo rural, con acento, con familias, con cargas y con heridas. Con nombres y apellidos y con una historia que se asemeja a la de madres y abuelas de otras partes del país. Guadalupe Gutiérrez, Carmen Valverde, Isabel María Mendoza, Valentina Jiménez, Isabel Girado son las actrices de Destello Bravío.

"Había una idea clara de hacer un cine desde lo local, personal, genuino. El cine también es una cuestión ideológica y la estética también es ideología. Yo quería un cine de acento extremeño, porque al final el acento es idiosincrasia y son muchos siglos de cultura. Un cine sin complejos, con seres humanos, porque ellas son seres humanos delante de la cámara. Un cine de rostros reales, de vidas, porque ellas son ellas delante de la cámara, no son casi ni personajes", explica la directora que ya ha pasado por el Festival de Róterdam, antes de recalar aquí en Málaga, donde se ha traído a las protagonistas.

“Una experiencia nueva, inolvidable, una cosa que no me esperaba. Sabía que la película iba a tener su éxito, pero no pensé esto y lo estamos viviendo intensamente. El aquí y el ahora. Hemos hecho el trabajo y ahora queremos disfrutar del trabajo”, coincidían estas cinco mujeres. “Anoche cuando salía del hotel fue un impacto grandísimo”, comentaban sentadas en la terraza del Hotel AC, que el festival reserva para las entrevistas.

Ellas rodean a la directora, de origen extremeño, que les ha dado la oportunidad de estar en una película, pero también de entenderse y de leerse como mujeres. "Eres ya del pueblo", le repiten varias veces. Ainhoa al principio fue la forastera de Puebla de la Reina, el pueblo extremeño conde montó su pequeño Cinecittà. Vivió los duros meses del invierno allí construyendo el guion y la película. Hablando y conviviendo con los vecinos. "Llegué con un guion cargado de imágenes, de ideas y sentimientos y pude hacerlo también por la autoproducción. A medida que las iba conociendo a ellas iba modificando todo. Ellas iban aportando cosas. Lo importante es que ellas se sintieran a gusto con lo que tenían que interpretar".

Las mujeres centran la trama de una película que se plantea en torno a un suceso, ¿los hombres quedan fuera? "No estoy tan de acuerdo con que no deje entrar a los hombres. Hay varios, por ejemplo el pastor, José María, que representa el pastoreo tradicional, una forma de vida tradicional, de cuidar a las cabras y al ganado. Tienen 90 años y cuando él desaparezca con su muerte, eso va a desaparecer también. Hay una cuestión muy clara, evidentemente, y es que yo soy mujer y empatizo con ellas, pienso en su vida en estos pueblos como mujeres. Hay una idea muy clara y que desarrollé en los casting que es la idea de ese dolor por la pérdida de la infancia. Es algo que yo tengo mucho y que supero con el cine, lo hago jugando. Ellas han entrado en mi juego. Además, esa cosa de soñar con la infancia la tienen más las mujeres. Es un pueblo real, pero a la vez es un pueblo imaginado, pero que está perdiendo sus tradiciones", explica la directora.

El juego básicamente consistió en preguntarles por su infancia y, de alguna manera, en devolverlas a esa etapa de libertad, sin cargas familiares, ni patriarcales, ni económicas. "Las mujeres en cualquier sociedad tienen un peso mayor de esas creencias patriarcales. Evidentemente, yo conecto con ellas. Esa idea de fuga, de volar lejos a la infancia, de libertad, donde ya no tienen las cargas de ahora, es fundamental en la película", añade la cineasta.

"¿Tú qué darías por volver a eso?, nos preguntaba Ainhoa. Pues yo todo, porque no teníamos las cargas que tenemos ahora, los nietos, los maridos… y esas cosas. En la vida hay muchos cambios, claro. Nos ha hecho revivir años atrás, que son recuerdos preciosos", decía una de estas mujeres extremeñas. "Cada una llevamos un eso de las cargas de la vida, pero ha sido una experiencia preciosa", apuntaba otra. "Me preguntó en un casting lo que echaba de menos de mi infancia y yo pensé en mis padres. Me acordaba de algo que está plasmado en la película, una muñequita chiquitita preciosa, que siempre la llevaré aquí. Ella me hizo recordarlo y ahí está", contaba una tercera emocionada.

Estamos hablando de Extremadura, una tierra de campo, de campesinos que trabajan la tierra y las pasan canutas. "Mi padre es hijo de campesinos, mi abuelo era campesino. Y hay una cosa curiosa, a mi padre todos los reyes le caía de regalo el mismo coche de juguete, que un año le regaló una triquina del pueblo. Todos los reyes se lo daban y se lo guardaban hasta al año siguiente. Cuando Guada contó su historia era la misma de mi padre, pero era una muñeca y cada año le hacían un vestido nuevo. Eso habla mucho de esta tierra", recuerda Ainhoa Rodríguez en esta entrevista grupal que no deja de ser un reflejo de como fue la confluencia de actrices y directora en la confección del filme.

La religión, la violencia, el miedo, las clases sociales o la soledad son temas que aparecen en Destello bravío. Sobre las clases sociales, decía la directora que le interesó observar cómo las mujeres, a pesar de su clase, se enfrentan a cosas similares. "Esas herencias están en las clases más humildes hasta en los lugares de más poder económico. Me parecía interesante ver como esas mujeres también tenían cosas en común".

Ahora ellas se enfrentan a cosas nuevas, como lo hicieron durante el rodaje. Se enfrenan a una alfombra roja, a una rueda de prensa, a un photocall, a entrevistas y a una première de una película que todavía no han visto. Hablan del pueblo sin misticismos, pero tampoco con críticas. No se quejan, se dejan llevar por esta nueva situación. Recuerdan el campo, el pueblo cuando eran chicas. La directora también lo hace y asegura que ese bagaje le sirvió para adentrarse de nuevo en todo el universo que quería retratar. No comparten eso de la España Vacía, para ellas el pueblo lo han vaciado, de gente y de alma.

"Hay algo de las tradiciones que puede tiene un punto rancio, pero estando allí me lo tomaba como una idea de resistencia, de pérdida de alma. En esa idea del mundo globalizado, el arte debe proteger las culturas locales, es una obligación. El hecho de que vayamos a terminar comiendo todos lo mismo, en los mismos centros comerciales, vistiendo igual, hablando con acento neutro y, lo peor de todo, pensando todos del mismo modo, me parece una tragedia, una pérdida de identidad y de alma. Hay que encontrar ese equilibrio", describe la directora.

Destello bravío juega con tres elementos, el suspense, el cine documental y el realismo mágico. Con todo ello ha conformado la directora este relato. "No me he puesto ningún corsé, no lo necesito. ¿Es documental o es ficción? Me da igual, no necesito saberlo. He necesitado las herramientas que cada momento me pedía, que cada paisaje necesitaba", explica.

El suspense guía la estructura de la película que gira en torno a un suceso. "Construirla con una estructura temporal a modo de suspense es interesante porque permite tratar varios finales o el fin de algo. La idea de la muerte en sí, el final, más físico, ese destello que nos va a borrar del mapa, que es algo más existencialista. Luego el fin de una vida más tradicional, la vida de un pueblo que está enfermo, que trasmite una luz verde porque está tocado de muerte. Ese pueblo que va a desaparecer ante la falta de alma. También es una idea de final y el cine negro viene muy bien para narrar todo esto".

El realismo mágico extremeño está presente en las leyendas que le contaban, en las leyendas que ella aportó y en los sueños de cada una de ellas. Junto a esos elementos, dice Ainhora Rodríguez que suma el humor negro. "Por supuesto, porque yo no entiendo ni la vida ni el cine sin humor negro".