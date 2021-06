Oliver Laxe: "Ahora tengo cabras, me había olvidado de que era cineasta"

Tras el exitoso paso por festivales y los premios Goya, Oliver Laxe (París, 1982) se ha instalado y refugiado en una zona rural de Galicia, donde ha puesto en marcha un proyecto cultural y contra el desploblamiento. Como en la película, el cineasta vive en comunión con la naturaleza. Por coherencia y militancia espiritual. Cuida cabras, trabaja en unos yacimientos arqueológicos e intenta revitalizar culturalmente la región. Nacido en París, sus padres, dos emigrantes gallegos, se conocieron en la saca Bataclan, estudió en Barcelona y Londres, vivió en Marruecos, pero ahora, dice, siente que se ha rendido la evidencia, que pertenece a ese sitio. Signo de la apertura del cine español a nuevos talentos y miradas periféricas es su presencia en el Festival para recibir el Premio Talent, un reconocimiento que le ha recordado su condición de cineasta.

¿Qué significa este premio para ti?

Málaga es un festival muy hegemónico, muy de la industria y yo he sido siempre un cineasta a contracorriente, entonces es bonito. Como ya me pasó en los Goya, en Donosti… que en espacios tan hegemónicos del cine español se te acoja y se me acariñe, es muy lindo. Se agradece.

¿Eso significa que hay un cierto cambio en el cine español, una apertura a nuevas sensibilidades?

No sabría decir, no tengo un conocimiento preciso del cine español, cambia tanto que no sé. No me aventuraría a decirlo. Sí que, desde luego, hay una nueva generación de cineastas que encontramos reconocimiento fuera de España y creo que hay ganas, que dentro del ecosistema del cine español todo el mundo es consciente de que está muy bien la variedad. Veo una buena disposición.

¿Hasta qué punto ha sido importante ‘O que arde’ para abrir horizontes?

No creo que una sola película logre cambiar nada, una película forma parte de una sensibilidad, de un tiempo, de una generación, de una sociedad… Esa sensibilidad se va a expresar a través de otras películas, de hecho, creo que ya se está haciendo, me decís que ‘Destello bravío’ palpita. Sí que ha sido muy esperanzador porque hemos visto que hay un público no cinéfilo, hemos logrado llegar a un público muy especializado y a uno que nunca va al cine. Hemos conmoverles por igual, y eso no es sencillo.

Tú proponías una mirada al mundo muy significativa y concreta, a lo rural, a otras zonas de España…

Es una sensibilidad de este tiempo, hay un desacomplejamiento, una mirada a la raíz. Se han caído muchos mitos del progreso y muchos artistas estamos mirando hacia dentro y no hacia fuera, intentando a través del arte cinematográfico conocernos mejor a nosotros mismos y ser personas más soberanas y equilibradas. Es una cine más de la sencillez, de la simplicidad, más esencial, más de la pobreza o de ser ricos en el contentamiento, en el agradecimiento.

Ese cine pone la mirada donde no están llegando otros medios y lo hace desde otra perspectiva que abre un mundo fuera de lo centralista

Sí, es probable que las cinematografías más periféricas han dado un paso adelante. Es probable que antes, para ser cineasta, tenías que vivir en Madrid o Barcelona, y hoy no es tan necesario. He estado 12 años en Marruecos, ahora en Galicia, hemos teletrabajado toda la vida -risas-. Los cineastas tenemos la capacidad de ver las cosas un poco desde lejos, con distancia, y salir de la actualidad. Eso es muy importante, salir de las angustias, de la ansiedades contemporáneas que a veces afectan a los artistas también. El artista no puede tener miedo, no puede participar de la histeria colectiva. Y lo hace muchas veces. Es un trabajo que está hecho desde los egos, desde el miedo, lo que más conmueve al espectador de manera profunda e inconsciente es la libertad del artista. Es que no tiene miedo, no mide, está loco, es que es inconsciente, es un niño, es que ha vuelto a casa, eso es lo que más impacta en el espectador, que también quiere volver a casa.

El confinamiento y la pandemia, ¿te ha dado algo como artista?

Todos sabemos que tenemos que cambiar, pero lo posponemos. Cambiar es difícil y al final tenemos el culo en dos sillas, por un lado, pensamos y sentimos una cosa, y por el otro, hacemos otra. Como no tenemos esa disciplina de cambio, a veces los cambios tienen que venir de fuera. Eso es lo que yo he aprendido, si no cambiamos nosotros, no pasa nada, ya nos obligarán -risas-. Sí que he entendido que mi manera de ayudar era simplemente ser feliz y a eso me he dedicado. Está siendo bonito abandonarme, rendirme a esa evidencia, que pertenezco a ese sitio.

Después del viaje de ‘O que arde’, de haber estado en tantos festivales y los Goya, ahora que estás instalado en Galicia, ¿qué tipo de consumidor cultural eres o puedes ser allí?

Ni consumidor ni público. Estoy en un momento del contracción ahora mismo, de cueva, de interior… No estoy viendo nada y leyendo poquísimo, no presumo de ello, pero ahora tengo cabras, estamos con unas excavaciones arqueológicas, estoy haciendo gestión cultural, desarrollo rural, en dos semanas tenemos unas conferencias. Como es el primer año que estoy con el centro, estoy con ello y llega la noche y no tengo energía para nada. También vivo en una película.

Este premio entonces te ha sacado

Me había olvidado de que era cineasta. La gente me pregunta por la próxima peli y digo, joder, es verdad, que tengo que hacer otra peli. Sí que estoy escribiendo pero súper lento. No hay prisa, pero estoy aquí en mi rol del cineasta y me lo digo, espabila, ve un poquito más rápido. Ponle leña a la cocina.

En tu rol de cineasta, ¿crees que el confinamiento ha dado la puntilla a los cines?

La puntilla no diría. Los templos son templos, vaya un fiel o estén vacíos. Siguen siendo sitios donde sientes cosas que no sientes en otros sitios. Yo acepto lo que pase, pero tengo claro que el cine es una experiencia social. Yo no veo películas solo, no me gusta, si no la veo con alguien no tengo motivación, curiosidad de llegar al final, no me intriga. En cambio, si la veo con alguien pues la miro con sus ojos. Es algo que comparto. Yo no sería tan dramático. Siempre lo digo, hay una relación muy misteriosa entre una imagen y el espectador, yo creo que en un cine las imágenes penetran de una manera que no penetran en tu casa. Es como verte el Guernica en un imán de una nevera. La gente quiere ver películas en streaming, pues bien, puede convivir todo. Yo estoy viviendo ahora en un sitio donde tener Internet es positivo, sino no sería tan fácil vivir allí.

¿Qué has aprendido o te ha dado la vida rural?

Lo que quiero son problemas. El campo te dice todos los días que eres muy pequeño, yo lo necesito. Con relatividad facilidad me considero muy grande, y entonces, las silbas, las cabras, la naturaleza, las lluvias… te están diciendo todo el día no te subas a la parra que te bajamos en breve. Y me ha dado una belleza extrema y escandalosa. Hoy en día una persona que se considere mínimamente sensible no puede no permitirse no vivir en el campo. Tienes que dar todos los pasos y sacrificios necesarios para poder hacerlo. Todo son excusas en el fondo si no lo hacemos, si no haces una cosa u otra, si no haces el cine que quieres o no tienes la profesión que quieres. Realmente debemos responder a esa voz interior y simplemente ser felices.

¿Cómo es el proyecto cultural que estás haciendo?

Es una mezcla de actividades culturales para la gente local, hay cuatro personas por kilómetro cuadrado, por lo tanto hay servicios que se han ido y queremos que vuelvan, tipo un cineclub, talleres de permacultura, gastronomía, conferencias… Es un poco esquizofrénica la asociación porque luego también hay una oficia de acogida de nuevos pobladores, para que vengan a vivir allí a Ancares, los acompañamos por casas abandonadas y que se está derrumbando. Y por tanto, hay muchas oferta cultural para todos los zombies que venimos de la ciudad. Y yo no sé quién tiene más necesidad, muchas veces hablamos de la soledad en el campo, pero las neurosis parece que las tenemos más los de las ciudades, y principalmente, los artistas. Este proyecto quiere que la gente que viene neurotizada deje la cultura del proyecto en la puerta, esta cultura productiva y extractiva que nos ha llevado a este punto y que yo como artista o cineasta tengo. Siempre pensando en la obra, en la pieza, en el festival… Es un poco silenciar esas voces interiores y sintonizar una frecuencia más sana.