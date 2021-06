Tractorista de Castilla: "La realidad del campo es la que es, te va a dar antes o después en la boca"

Nos hemos escapado de la ciudad y hemos venido de excursión a Villar de Cañas, en Cuenca. Al entrar al pueblo nos reciben la iglesia y la ermita, y cuando llegamos a la plaza mayor lo hace una antigua posada con paredes gruesas y grandes puertas de madera. Reparamos en el bar La Mezquita y allí conoceremos a Rodrigo Carrillo.

“Lo normal es que haya muy poca gente”, explica, quien señala que se dedica a una empresa familiar que destila “plantas aromáticas” en Villar de Cañas y Villares del Saz. Esa planta principalmente es la lavanda, que se da en la zona que él vive y en un primer momento apostaron por su destilación para perfumes, aunque ha habido una bajada de precios generalizada con la pandemia y les ha afectado.

Nació en Madrid, pero con 22 años se trasladó a Villares del Saz, después de terminar de estudiar sociología y las “alternativas para él no eran apetecibles”. “Parte de mi quinta universitaria, digamos uno o dos, trabajan en ese sector”, cuenta, aunque asegura que “no se equivocó porque la sociología le sigue gustando”. No obstante, su pareja ahora vive en Madrid y confiesa no “querer arrastrarla al campo” y que ella entiende que él haya optado por ese modo de vida.

“Hay una idea idílica de vivir en el campo. Al final la realidad del campo es la que es. Te va a dar antes o después en la boca”, apunta Rodrigo Carrillo, quien en Twitter (donde tiene más de 20.000 seguidores) publica bajo el perfil de Tractorista de Castilla.

Profundo amante del silencio, que se ve interrumpido en mitad del campo por el ruido del tractor y las máquinas con las que trabaja, también es un gran aficionado a la fotografía desde su adolescencia. Fotos que publica en las redes sociales y que son recibidas con gran acogida de los usuarios de los parajes en los que él trabaja.

“Llevo la cámara en el asiento del acompañante y cuando veo algo que me gusta, le hago una foto”, explica y apunta a los matices que ofrece el territorio en el que trabaja. “Me puedo ir al País Vasco o Asturias y el paisaje cambia relativamente poco, en cambio en Castilla-La Mancha cambia a lo largo de todas las estaciones”, añade. Hay gente que le anima a publicar un libro con las fotos y él se plantea hacer el ciclo de un año. “Me sorprende el número de seguidores, porque solo subo fotos y vídeo. A lo mejor es que la gente necesita eso”, reconoce entre risas.