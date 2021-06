Mbappé sobre su futuro: "¿Es el PSG el mejor sitio para mí? Todavía no tengo respuesta"

El nombre de Kylian Mbappé volverá a ser, un verano más, uno de los más sonados en el mercado de fichajes. El futbolista del PSG se encuentra inmerso en la concentración de la selección francesa de cara a la preparación para la Eurocopa que ya ha empezado. El conjunto entrenado por Didier Deschamps venció por 3-0 a Gales y a Bulgaria en los amistosos de preparación, por lo que llegan como una de las claras favoritas para terminar alzando el título. Pese a las victorias, no solo se habla del buen juego del conjunto 'galo' en el entorno a la concentración y es que Mbappé y su futuro también están copando los principales focos de información.

Kylian se ha pronunciado acerca de su futuro en unas declaraciones que han dejado a todo el mundo perplejo y que seguramente no hayan gustado en el entorno parisino. Ha afirmado a France Football que "tengo que tomar la decisión correcta y es difícil. Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, pero... ¿es el mejor sitio para mí? Todavía no tengo la respuesta", ha señalado Mbappé acerca de su futuro.

El delantero francés también quiso mandar un mensaje directamente al PSG y es que, para él, el proyecto del conjunto parisino será diferente si cuentan con Mbappé o si no lo hacen. "Entienden mis peticiones porque saben que no voy a traicionarles. Ser un gran jugador es también saber hacer las cosas de una buena forma y con clase fuera del campo".

Estas declaraciones pueden interpretarse como una respuesta del futbolista francés al jeque Nasser Al-Khelaïfi, después de afirmar que el futbolista no se iría traspasado a ningún equipo y que tampoco se irá gratis al próximo año. De esta forma, parecía cerrado el tema del futbolista galo, pero Mbappé ha vuelto a avivar una llama que parece que durará durante todo el verano. De momento, el delantero tiene delante de él un reto muy importante: ganar el segundo título consecutivo con su selección tras levantar el 2018 el Mundial de Rusia.