"Va a costar soltar esa defensa": una psicóloga explica por qué los ciudadanos siguen llevando la mascarilla

Mónica Pereira, psicóloga coordinadora del Grupo de Emergencias del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 14 fin de semana' para explicar cómo se sienten los ciudadanos españoles ante la nueva medida que permite desde este sábado ir sin mascarilla por la calle y en exteriores. Para la moral colectiva esta decisión tiene "dos visiones". "Una más positiva que señala que si me quito la mascarilla es que todo va mejor y que significa que volvemos a una normalidad que echábamos de menos. Y por otro lado, muchas personas piensan pero no ha pasado nada en concreto como para poderse quitar la mascarilla de golpe y exponerme a un peligro invisible".

Este sábado, primer día sin el uso obligatorio de la mascarilla en el exterior, la gran parte de la población ha decidido mantener la prudencia y quitársela con cautela. "El miedo ya sabemos que es libre y al final es por proteger al otro, por proteger a nuestra familia. Salgo a la calle sin mascarilla, me puedo contagiar aunque no tenga síntomas, pues estoy vacunada, pero me puedo contagiar. Es un buen signo de responsabilidad", ha señalado la psicóloga Pereira aunque añade que habrá una especie de desescalada mental: "Es como todos los cambios bruscos, el ser humano no lo lleva muy bien". "Inicialmente no necesitamos un periodo de adaptación, necesitamos ver que realmente no aumentan los casos a partir de hoy y entonces empezaremos a sentir un poco más de seguridad".

Además, habrá gente que no supere ese período de adaptación y que se sienta vulnerable a medio o largo plazo y que tenga que aprender a convivir con el virus. "Hay muchas personas a las que les va a costar bastante adaptarse al cambio, porque queramos o no, la mascarilla es la única representación objetiva visible de la lucha contra el virus, que es un enemigo invisible. Es la única forma en la que siento que estoy haciendo algo para defenderme de él. De manera que me va a costar soltar esa defensa. Hasta que no me sienta seguro, no lo voy a hacer. Luego habrá un pequeño porcentaje de la población a la que haya que ayudar psicológicamente para poder enfrentarse a ese cambio", ha explicado.