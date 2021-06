División entre los expertos por la decisión de eliminar las mascarillas en los exteriores

España ha dicho adiós a las mascarillas en exteriores este sábado, aunque no con el visto bueno de todos los expertos. Hay discrepancias entre quienes creen que ha sido precipitada la decisión y entre quienes piensan que deberíamos dar un paso más y permitir a los vacunados con pauta completa prescindir de ellas en todo momento.

"Yo personalmente hubiera sido partidario de haber retrasado un poquito esta decisión por dos razones. La primera por esperar a que despegue más el programa de vacunación y la segunda, porque aquí en España la incidencia media no es tan baja como desearíamos", explica el director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola.

Posibilidad de retirar las mascarillas a los vacunados completamente

Sin embargo, para el virólogo de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, hay motivos que justifican que ya no sea necesario llevar la mascarilla y propone incluso eliminarla del todo entre la población completamente vacunada. "Otra cosa que se puede plantear es retirar mascarillas entre personas que hayan completado su pauta de vacunación porque en caso de que se infecten no tienen el peligro que tenían unos meses antes de que se hubieran vacunado", apunta.

A pesar de la divergencia de opiniones, de momento solo se permite prescindir de las mascarillas en espacios al aire libre y siempre que se esté a más de un metro y medio de otras personas no convivientes. Además, existen otras situaciones en las que puede generar dudas el uso obligatorio de las mascarillas, como en caso de encontrarse con un conocido en la calle.

¿Cuándo debes llevar la mascarilla?

En ese caso tendremos que ponernos la mascarilla sí o sí, aunque estemos en la calle, a no ser que guardemos ese metro y medio de distancia. Si nos queremos sentar con nuestro conocido en un banco, tendremos que llevarla, aunque si nos sentamos en la terraza de un bar, no hará falta. Pero sí en los interiores.

Además, deberemos llevar siempre una mascarilla cerca porque sigue siendo obligatoria en espacios cerrados y en el transporte público. Aún estando en la calle, si hay grandes aglomeraciones, no se respeta la distancia o nos paramos en un semáforo para cruzar el paso de cebra, debemos ponernos la mascarilla si a nuestro alrededor hay mucha gente.

¿Y en playas y piscinas?

Otra de las dudas sobre la normativa es el uso de mascarillas en playas y piscinas. En esos casos se podrá prescindir de la prenda siempre que haya distancia de seguridad y también a la hora del baño. Además, si estamos en grupo con convivientes no será necesaria, pero sí si no estamos con convivientes.

En el transporte público también es obligatorio el uso de mascarilla, tanto en metro, como tren, autobús, avión y barco. No obstante, en el transporte marítimo se puede quitar la mascarilla en la cubierta. Y en cuanto a los eventos multitudinarios, si el evento se celebra con público de pie será obligatoria la mascarilla, pero si el concierto tiene lugar con público sentando y asientos separados por metro y medio, no será necesario llevarla. En los estadios de fútbol, por ejemplo, hay que ponerse la mascarilla cuando el aforo no permita guardar la distancia de seguridad.