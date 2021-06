"Al menos en Madrid no sucede" Las críticas a Luis Enrique, ubicadas en la capital española

El Sanedrín analizó la previa del partido de octavos de final de la Eurocopa 2020 entre España y Croacia. Jesús Gallego, Javier Matallanas, Miguel Martín Talavera y Marcos López trataron de descifrar que cambios hará Luis Enrique.

¿Sería una decepción caer en octavos?

Jesús Gallego analizó el partido del lunes como una prueba de fuego para esta generación española: ”Hemos descorchado el champán, pero todavía no lo hemos bebido. España es un equipo joven y Croacia es un equipo mucho más veterano, Si nosotros vamos rápido y le metemos mucha intensidad en el partido lo físico se va a notar. Los jóvenes tienen una buena prueba de fuego. Si caemos no habrá decepción porque no había una expectativa”.

Javier Matallanas no usó el verbo fracasar para referirse a una posible eliminación, además indicó uno de los puntos clave por el que la afición no está al 100% con Luis Enrique: ”Sería una decepción, lo de fracaso hubiese sido si caemos en fase de grupos. Sería una frustración porque siempre que juega España queremos llegar lo más lejos posible. El sentimiento de la gente no está con el seleccionador. Luis Enrique no acaba de empatizar al menos aquí en Madrid. ”

Marcos López trató el aspecto físico como clave para pasar de ronda: “Al menos la botella está abierta, pero hay que servirla. Si España es capaz de superar a Croacia llegar a cuartos para mí sería un éxito. El fracaso sería no meterse. Llegado el punto de enfrentarnos a Francia eso ya es otra cosa. La energía y el entusiasmo va a ser providencial. Si hacemos correr a Croacia tendremos más opciones”

¿La goleada abre un nuevo horizonte?

Los cinco goles que le endosó la selección española a Eslovaquia llegaron a ser un alivio para los aficionados que se preocupaban por la falta de gol. Ahora llegan rivales duros en la fase del KO y España tendrá que mantener el juego realizado en el último choque.

Jesús Gallego comentó que el partido ante los croatas no será coser y cantar: ”Creo que con la goleada soltó muchos nervios y mucha presión y llega en un buen momento. La verdadera prueba del nivel de España llega ahora. Croacia es una selección muy experimentada. Creo que va a ser un partido muy igualado y largo”

Javier Matallanas defendió que Croacia es una buena selección para probarse: ”Lo del futbol es un estado de ánimo. Hacía falta que se descorchase el cava. A partir de ahí cambia totalmente la situación. Me parece que los croatas es de las selecciones que mejor nos viene. España es un equipo que puede ganar a cualquiera. Me parece que esta selección da mucho más nivel ante selecciones más potentes. ”

Miguel Martín Talavera también incidió en la bipolaridad que caracteriza a los aficionados españoles: “Creo que al final a la selección la enterramos con un mal resultado y cuando es bueno la alzamos. Somos así. El primer partido de la selección me gustó y el día de Polonia me dejó algo más preocupado. Es verdad que es Eslovaquia, pero hay otras selecciones que las han pasado canutas contra selecciones más humildes. Croacia es un equipo que compite muy bien, pero sinceramente creo que vamos a ver la mejor versión de España”

Posibles cambios en la alineación

Javier Matallanas destacó la posible presencia de dos jugadores en el once: ”Es verdad que puede repetir equipo, pero hay dos futbolistas, Marcos Llorente y Dani Olmo, que al no jugar el otro día parece que los ha dosificado. Sarabia también merece estar y sería extraño ver por quien mete a Olmo. Creo que va a hacer algún cambio, no cuatro, pero si alguno. Marcos Llorente creo que puede entrar en la segunda parte”

“Es un partido complicado porque ya no tienes tiempo para corregir. Creo que con la temporada que llevamos y lo hemos podido ver en Italia hace falta refrescar el centro del campo. Creo que Pedri podría dejar espacio a un compañero. Creo que a Marcos Llorente hay que meterle ahí arriba. Tampoco pasaría nada si sale Morata desde el banquillo y se puede centrar un poco más a Gerard Moreno. Creo que refrescar a los equipos va a ser una de las claves”. Así explicó Miguel Martín Talavera los cambios que él haría en la Selección.

Marcos López, en cambio, no creía que hubiese a haber muchas permutas: “No porque los cambios se produjeron en el tercer partido. Cuando todo el mundo se pensaba que no lo iba a hacer apostó por un once más racional. El cambio de Busquets fue clave. Busco ser un equipo mucho más cohesionado, pero todo parece que va a mantener la estructura racional del último partido”