El partido de octavos entre Bélgica y Portugal en el estadio de La Cartuja dio para mucho en el estudio de Carrusel Deportivo. Entre los grandes comentaristas que acompañaron en antena a Dani Garrido y todo el equipo de Carrusel se encontraban Axel Torres, Álvaro Benito o Tomás Roncero. El periodista del diario AS y comentarista del programa aprovechó el cumpleaños de Raúl González para contar una surrealista anécdota respecto a su cita con la vacunación.

En pleno debate sobre quién era más viejo del tridente: José María Gutiérrez, Raúl González o el propio Álvaro Benito, salió en conversación la cita con la vacunación, ya que al propio Álvaro Benito lo vacunan el próximo martes. Roncero aprovechando el momento sacó a la luz lo que le sucedió cuando le llegó el mensaje que le convocaba para ser vacunado.

"¿Sabéis lo que me pasó a mí? Me salió el mensaje para vacunarme y vi una 'W' y dije 'aplazar cita' y luego miro y ponía 'Wizink Center' y digo yo 'me c*** en...", cuenta entre las risas de los compañeros de Carrusel Deportivo, para luego continuar alegando que buscó una solución a lo que había hecho: "Llamé cinco veces, hablé con una trabajadora, pero me dijeron que era todo informático...", cuenta Tomás Roncero, quien alegó a su madridismo para evitar vacunarse en la primera cita, una decisión que le salió absolutamente mal, como ha contado él mismo en la antena de la SER.