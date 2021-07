"Los 'haters' le van a atizar": la "injusticia" que sobrevuela a la Selección tras caer eliminada de la Euro

España ha puesto fin a su periplo en la Eurocopa 2020 pese a las grandes sensaciones del juego desplegado en las semifinales contra la selección italiana. El 'adiós', pese a la decepción, ha despertado una corriente de orgullo que se ha apoderado del Sanedrín de El Larguero, que ha rescatado múltiples puntos positivos en medio del revés.

Esperanzas renovadas

Jesús Gallego: "Dani Olmo hoy están mirando todos los secretarios técnicos de Europa por él. La Selección ha jugado mejor de lo que esperábamos la mayoría, ha llegado más lejos de lo que esperábamos, pero nos ha faltado rematar los partidos. Solo hemos rematado el de Eslovaquia, y sin el gol te cuesta llegar lejos en la élite", expresó el presentador de Hora 25 Deportes.

Marcos López: "En Wembley se ha sembrado una semilla que no sabemos dónde llegará. Esta selección ha ido de menos a más en el torneo, ha desfigurado a Italia. Le ha faltado la contundencia en las áreas, pero es normal en un equipo inexperto que se ha hecho adulto. España está en el camino de vuelta", indicó, mirando al futuro.

Javier Matallanas: "Una lástima porque hemos sido mejores. Creo que tenemos equipo para Qatar. Quizás nos haya faltado intentar rematar el partido. La prórroga se ha podido matar tanto en la primera parte como en la segunda", apuntó todavía con el mal sabor de boca.

Jesús Gallego: "La primera parte de la prórroga ha sido nuestra, pero la segunda ha sido casi más de Italia. Italia es Italia y le han metido tres goles en seis partidos de Eurocopa, eso también te da el campeonato", respondió.

Los penaltis y la doble cara de Morata

Julio Pulido: "Tengo un bajón tremendo. Hemos sido muy superiores a Italia. Hemos hecho el partido más completo de la Eurocopa. Este partido nunca debía haber llegado a los penaltis. Me da mucha pena que no estemos aquí el domingo. Creo que Morata ha tirado muy mal su penalti, pero me parecería injusto que se volviese a abrir el melón con él. Ha sido el héroe, hemos llegado a la prórroga por él, pero también ha fallado el penalti Dani Olmo y seguramente se hable poco de él", adelantó con un sinsabor patente.

Antonio Romero: "Creo que Morata lo ha tirado horrible, pero el que tira primero tiene una ventaja de 60-40, es una ventaja importante", amplió el narrador de los partidos de España en esta Euro.

Javier Matallanas: "Los 'haters' le van a atizar, pero al final los aficionados de la selección española lo van a asumir y no pasa nada, nadie se acuerda. Son situaciones que suceden", admitió en lo relativo a la figura del '7'.

El robo de la esencia italiana

Axel Torres: "Ellos han mostrado que su idea inicial era discutir la posesión, pero se han dado cuenta de que no les alcanzaba. España podía salir de la presión. La diferencia que ha habido en cuanto a posesión de balón no lo esperábamos ninguno", rescató el analista a tenor de los datos de la eliminatoria.

Marcos López: "Han querido quitarle la pelota a España, pero no han podido", comentó, recogiendo el testigo.

Axel Torres: "Esta Selección ha peleado la Eurocopa de verdad. Cuando compites por ganar la Euro lo normal es que compitas también por el Mundial. Es evidente que este grupo, si le añades a Ansu Fati, que para mí es el jugador más determinante de España en la nueva generación, yo sería muy optimista para intentar competir por el título", avanzó, además.

¿Tiene sitio Sergio Ramos en esta España?

Matallanas: "El debate no está cerrado del todo en la noche de hoy. Laporte cuando le falta contundencia es porque va sobrado. Sergio Ramos tiene que jugar en el PSG, pero aun así no tiene sencillo regresar a la Selección", declaró, abriendo un melón discutido.

Antonio Romero: "Creo que Ramos lo va a tener difícil para volver a la Selección incluso jugando en el PSG", se sumó en esta particular quiniela.

Julio Pulido: "Luis Enrique ha gestionado este grupo a la perfección y puede gestionar el regreso de Sergio Ramos a la perfección también. Si Ramos está en buena forma y a buen nivel en el PSG, no tengo duda que Luis Enrique le puede volver a llamar sin ninguna duda", plasmó, por contra.

Marcos Lopez: "Hay dos cuestiones, la primera que Sergio recupere el gran nivel que ha tenido. Y la segunda y para mí más importante es si va a construir esta Selección para el futuro o va a recurrir a Sergio Ramos como sostén", planteó, cerrando el capítulo de intervenciones en el programa.