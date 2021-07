Luis Rubiales, en 'El Larguero': "Hay detalles a mejorar, pero hemos sido superiores ante Italia"

Italia jugará la final de la Eurocopa tras eliminar a España en una tanda de penaltis en la que fallaron Dani Olmo y Álvaro Morata.

La selección, que había logrado iguala el tanto inicial de Federico Chiesa por medio de Morata, se desmoronó en la tanda de penaltis. Empezó fallando Olmo, Unai Simón paró a Locatelli, pero Italia no falló más y Morata erró el cuarto, propiciando que Jorginho sentenciara desde los once metros.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha estado con Manu Carreño en 'El Larguero' gracias a Antón Meana. "No se le puede poner un pero, porque ha habido un equipo que lo ha intentado más que el otro. Con el mazazo de Álvaro Morata se han echado atrás y estaban deseando que llegaran los penaltis. Dentro de poco, tenemos la Uefa Nations League y muy a la vuelta de la esquina tenemos un Mundial con un equipo de jugadores muy jóvenes, pero veteranos", ha dicho el presidente.

Tras el partido, todo el equipo de la Selección se ha reunido en el vestuario: "Hemos dado un aplauso conjunto a todos los jugadores. Han hecho un trabajo bestial. Creyendo en esta filosofía de juego. Humildemente hay que sentirse orgullosos y mucha gente en España se siente orgullos de su equipo", ha dicho.

🗣️ "Luis Enrique y yo tenemos mucha confianza. Yo estoy contentísimo de tener a Luis y todo su equipo y ellos también están contentos"



"He estado con Álvaro Morata en el control antidoping y le he dado las gracias por permitirnos soñar. Le he dado un abrazo. Él nos ha permitido esa prórroga y soñar, y luego se puede meter el gol o no en los penaltis, pero nada que reprochar, solo gratitud hacia él", ha definido.

"Tenemos mucha confianza con Luis Enrique y estamos contentos con él y él lo está con nosotros también. Ya hablaremos cuando llegue el momento. Tenemos un equipo en el que podemos creer e ilusionarnos de nuevo por cosas grandes. Ha sido una Eurocopa intensísima hasta el final", ha sentenciado.