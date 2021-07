Luis Enrique: "Esto enseña a los niños que no hay que llorar cuando se pierde"

Luis Enrique ha querido transformar la derrota de España ante Italia en los penaltis en esperanza y en una lección para los niños que juegan al fútbol. Lo ha dejado claro en su primer encuentro ante los medios después de la eliminación de su equipo en esta Eurocopa 2020.

"Estoy cansado de ver en los torneos de alevines a los jugadores llorando. Hay que empezar a gestionar la derrota de otra manera. Hay que felicitar al rival. Esto enseña a los niños que cuando se pierde no hay que llorar. Hay que felicitar al contrario y levantarse", ha señalado el hombre que ha llevado a la selección española hasta las semifinales de este torneo.

Elogios a Del Olmo y Pedri

"Para mí hoy Dani Olmo hoy ha jugado un partido increíble y de libro. Una cosa anormal. Pero, ¿alguien se ha fijado lo que ha hecho un niño de 18 años? Eso no se lo he visto a nadie. Ni a Iniesta cuando tenía su edad. Es una cosa única. Hay que cuidar a los jóvenes. Aquí habría estado Ansu Fati, hay más. Que nadie se olvide de Busquets, Jordi Alba o Koke, los que tienen más edad. Somos un equipo no hay duda", dijo.

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa oficial de Luis Enrique Martínez tras el partido entre Italia y España de semifinales de la #EURO2020.



📍 Estadio de Wembley (Londres). https://t.co/XaohDiNLV5 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

"Muy orgulloso"

El técnico ha insistido en que solo saca "cosas positivas" de su equipo. "Yo me siento muy orgulloso", ha señalado antes de decir que el bloque ha ganado "mucha experiencia" de cara a futuras citas, como el Mundial de Qatar del año que viene.

"No he engañado a nadie: dije que la intención era formar un equipo independientemente de la edad y de los clubes de procedencia de los jugadores y lo hemos conseguido", ha señalado el asturiano.

Nota para el equipo

El seleccionador, además, ha puesto nota a la selección española cuando se lo han pedido los medios después del partido ante Italia. "La nota se la había puesto en cuartos. Es un sobresaliente bajo. Un 9, porque no hemos conseguido llegar a la final", ha añadido.