Garzón, sobre la reducción de carne: "No vale asustarnos con el cambio climático y luego no hacer nada"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, responde a las preguntas de Pepa Bueno en Hora 25 después de haber pedido solemnemente en un vídeo que los españoles reduzcan drásticamente su ingesta de carne. "Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y por la salud de nuestro planeta", asegura en un vídeo difundido en Twitter. Además, aporta algunos datos: según la FAO, España es el país de la UE que más carne consume y otro más, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) el consumo adecuado debería ser entre 250 y 500 gramos a la semana, mientras que en España se come hasta medio kilo.

¿Por qué ahora?

"En nuestras competencias está hacer de los hábitos de consumo algo más saludable, lo que hacemos hoy es iniciar una campaña para trasladar lo que se conoce desde hace muchos años en la comunidad científica"

"Nosotros no tratamos de anticipar nada, tratamos de informar, que es un derecho del consumidor. La ciencia ha demostrado que un consumo excesivo de carne está vinculado a determinadas enfermedades cardiovasculares y el impacto ecológico de determinadas ganaderías es impresionante, hablamos de una emergencia climática de la que cada vez más gente es consciente (...) Lo que decimos es que con cambiar los hábitos de consumo, reducir el consumo, no eliminar la carne y si lo hacemos de un origen de ganadería extensible, sostenible y familia, tendrá mejor efecto en la salud"

Las protestas de los ganaderos

"Esperábamos esta reacción y es legítima, aspiramos a cambiar los hábitos de consumo para que sea más saludable y sostenible, esto implica modificar el funcionamiento del mercado y por tanto la oferta, pero yo tengo que preservar la salud pública y también la agenda medioambiental. Hay un desplazamiento de la dieta mediterránea, si la siguiéramos como antes no habría tantos problemas, pero se está desplazando por bollería industrial y carne roja en exceso y eso está produciendo efectos importantes, tenemos que tratar de corregir eso, es obvio que estamos hablando del país que queremos para las próximas décadas. No vale que nos asustemos con cosas del cambio climático y luego no queramos hacer nada, son pequeños cambios, no se trata de eliminar la carne. Sin planeta no hay vida. Yo tengo el deber y la responsabilidad personal y política de poner eso por encima de los beneficios empresariales y que tienen un orden secundario"

"Es importante decir que en el ámbito de la producción de carne hay un ecosistema muy heterogéneo, por ejemplo las macrogranjas utilizan muy poca mano de obra y producen un deterioro medioambiental enorme a cambio de nada... lo que tenemos que promover es la venta directa desde unidades familiares, unidades más pequeñas y sostenibles que manejan menos cabezas de ganado, con carne más fresca y limpia, el sector de ganadería extensiva está perdiendo con la difusión de modelos intensivos que son insostenibles"

Transición justa

"La lógica es compartida y la mantenemos en el Gobierno. La transición tiene que ser justa, yo siempre hablo de crisis ecosocial, en este caso específico hablamos de que el modelo de ganadería extensiva está siendo destruido por grandes empresas que aprovechan realidades institucionales y producen un destrozo tremendo y por eso nosotros apostamos por un modelo distinto. Hablamos de algo mucho más complejo (...) Cambiar hábitos de consumo significa que haya una afectación en los beneficios de determinadas empresas, pero hay otras prioridades, el debate es mucho más importante que meternos en esas cuestiones. Nosotros decimos que una persona tiene que saber que lo que come tiene efectos sobre el planeta. Este debate está comenzando y dentro de unos años es posible que lo asumamos como algo normal"

Las fricciones en el Gobierno

"Estamos en un Gobierno de coalición y nuestra referencia es el informe de España 2050 que ya habla de la prospectiva sobre el consumo de carne, está en los lineamientos estratégicos y ya estaba en recomendaciones del Ministerio de Sanidad, estamos aprovechando el capital político que tenemos para informar a los consumidores. Nunca le vamos a decir a la gente lo que tiene que comer"