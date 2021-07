Lecciones de valentía: enviar a otros

Se ha insistido mucho en que VOX señala a un editor. Por desgracia señalar, dar nombre y poner foto, o enviar a las hordas de cada cual a un periodista concreto, no es noticia ni patrimonio de Vox. Hay un salto, llamémosle de calidad, en el mensaje de VOX, que no solo es decir la calle en la que trabaja el editor de El Jueves, sino animar a la gente a exigirle (no pedirle, exigirle) explicaciones por la calle. De esa forma tan cobardemente tuitera que consiste en la fórmula de "es posible que mucha gente le exija explicaciones" etc. Si saben dónde trabaja, ¿por qué no le piden las explicaciones sus dirigentes? ¿Por qué no van ellos a asaltar por la calle a un ciudadano anónimo? Porque en el adn de la extrema derecha de este país está incrustada la idea de "que lo hagan nuestros vándalos, que se jueguen el delito nuestros tontos útiles". Y porque saben, muy al fondo, que los límites de la libertad de expresión los marca la justicia, incluso la misma justicia que no consideró delito los carteles de los menas (“problema social”), no el matonismo callejero.