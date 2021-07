"Ojalá el país evolucione como lo ha hecho la Selección": el fútbol como ejemplo para la política española

Ramón Besa y Manuel Jabois estuvieron junto a Yago de Vega y todo el equipo de 'El Larguero' para analizar una semana cargada de eventos deportivos: la final de la Copa América y la de la Eurocopa con dos auténticos partidazos: Brasil - Argentina e Inglaterra - Italia. Además, se encargaron de repasar el paso de la selección española por este torneo veraniego, en donde el equipo dirigido por Luis Enrique ha llegado hasta la semifinal.

España iba con expectativas bajas y se ha marchado de la Eurocopa con una sensación muy buena

Ramón Besa: "Cada uno tendrá que responder de las expectativas que tenía depositadas en la Selección. A mí me entusiasman porque es lo que representa un país: un punto de encuentro de diferentes generaciones. Busquets y Pedri, por ejemplo; sumados a una generación intermedia como Azpilicueta o Morata. Es un equipo diverso, que lucha contra la adversidad, incluso de su propio país. No es una Selección acabada, sino que todavía tiene recorrido con cosas a mejorar".

Manuel Jabois: "Ha sido una selección que ha hecho algo más meritorio que ganar una Eurocopa y es ponernos a todos de acuerdo. Al principio había mucha tensión, o incluso con el inicio del torneo, después ha sido un equipo brillante y con muchísimo desparpajo y capacidad competitiva. No he leído a nadie de mi entorno que haya dicho que este equipo le haya disgustado. Generalmente, hizo una cosa asombrosa porque partía de una atmósfera que no era del todo unánime".

¿El gran triunfador es Luis Enrique?

Ramón Besa: "No sé si es el gran triunfador, pero sí un líder. Es una persona que necesita vivir en el conflicto y es feliz ahí. La etapa que está asumiendo ha pasado por un Madrid que ha ganado Champions, el Barça que ha pasado por Guardiola... Estas situaciones le convierten en un personaje extraordinario. Puedo entender que tenga críticas, pero creo que a veces también nos equivocamos de presumir de entrenadores que han dado un paso al frente. Luis Enrique es un factor a tener en cuenta, más allá de que nos caiga bien o mal".

Manuel Jabois: "Todo el lenguaje de Luis Enrique estaba destinado a "estas son mis ideas y muero con ellas", sin importarle el ruido y lo que pudieran pensar. Ha tomado decisiones criticadas y seguramente se haya equivocado, pero toda su gestión ha sido un acierto. Sobre todo, el mayor acierto ha sido coger en un grupo de chavales y convertirlos en un club. En eso tiene mucho que ver el entrenador. La crítica que él recibe, no la reciben los demás".

Luis Enrique dando órdenes a los jugadores de España frente a Italia / Getty Images

Veníamos de una Eurocopa con un nivel de juego muy bajo. Esta edición está siendo todo lo contrario

Ramón Besa: "Ha sido muy incierta y muy emocionante. Ha tenido un punto de emotividad que no han tenido otros torneos y eso es muy importante. El factor público, por ejemplo, ha sido muy determinante y en esta edición corre a favor de Inglaterra. Por otro lado, he tenido la sensación de que el VAR ha tenido que intervenir mucho menos. Cuando no se ha utilizado, por ejemplo, ha salido mal. Todo ha tenido un sentido común que nos ha emparentado con todos. No ha habido ninguna selección arrogante, todo ha sido muy divertido. Hemos visto como más allá de la Premier también hay vida".

Manuel Jabois: "Ha sido un escaparate muy interesante con tardes gloriosas de fútbol. El día que coincidió el España - Croacia y el Francia - Suiza fue increíble. No recuerdo una jornada igual. Ha sido muy bonito y eso que partíamos mucho de la conexión que ha habido con el fútbol sin público. A mí personalmente igual me costó entrar, pero he acabado viendo partidos que en la vida hubiera visto. Me he divertido mucho. Al fútbol hay que pedirle emoción siempre".

Ha habido once goles y se han fallado siete de dieciséis penaltis en esta Eurocopa

Ramón Besa: "El periodismo de datos se lo está pasando 'pipa' con este torneo. A su manera, todo el mundo ha podido participar, incluso los que tienen una mirada más escéptica. Si consigues que un partido dure con prórroga, penaltis... cada vez es más emocionante. Este es el valor real de la Eurocopa. Hemos estado conectados durante muchas horas viendo fútbol".

Cristiano Ronaldo lanzando un penalty a Lloris / Getty Images

Brasil - Argentina, final de la Copa América

Ramón Besa: "Además es en Maracaná, donde yo tuve la oportunidad de conocer a Manuel. Aún siendo un estadio reestructurado, va a tener un 10% de aforo, a pesar de la incidencia del país. Toda la gente de Europa está pendiente del Messi-Neymar, además del clásico sudamericano".

Manuel Jabois: "Maracaná era conocido mundialmente por el 'Maracanazo' y que pasará a la historia por ser el lugar en el que nos conocimos Ramón y yo (risas)".