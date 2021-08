Zonas naturales en peligro, la vuelta al campo y el derecho a los baños públicos

Como cada verano, trasladamos al estudio algunos de los temas que surgen en la redacción y que se nos quedan en el tintero. Arrancamos con la polémica del aeropuerto de El Prat, un proyecto de ampliación con un presupuesto de 1.700 millones de euros y la promesa de crear 85.000 puestos de trabajo. Pero, al mismo tiempo, una construcción que amenaza con destruir el espacio natural protegido de La Ricarda, uno de los últimos espacios vírgenes del Delta del Llobregat.

Pero la polémica de El Prat no es una excepción, sino la regla de un modelo turístico que arrasa con espacios naturales a costa de una política del ladrillo. En Andalucía, por ejemplo, en la zona natural entre los municipios de Barbate y Vejer, se está impulsando la construcción de un complejo de 635 apartamentos turísticos, 235 habitaciones de hotel, 450 viviendas, un centro comercial, un colegio y un campo de golf de 18 hoyos. Dicho proyecto compromete una zona natural de alto valor ecológico, donde se conservan importantes masas forestales parcialmente protegidas.

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro de la plataforma SOS Mar Menor nos habla de las consecuencias de este modelo turístico extensivo y nos recuerda que la destrucción de espacios naturales a favor del turismo se ha convertido en una realidad presente en todas las regiones de España.

Y continuando en el medio rural, el futuro del sector primario es incierto. En el último año la agricultura y la ganadería produjeron unos 35 millones de euros en España. Sin embargo, las trabas burocráticas y al relevo generacional ponen en peligro la continuidad del sector. A pesar de ello, cada vez son más los jóvenes que deciden dedicarse al campo y además se forman para ello.

Alejandro Aguado, de 28 años, estudió ingeniería agrícola y trabaja en el cultivo de cereal en Fuentes de Magaña (Soria). Para él, formarse para trabajar en el campo es cada vez más necesario: “Tener conocimientos técnicos es cada vez más necesario en cualquier trabajo. Mucha gente que se queda en el campo trabajando es por vocación y no todos estudian. Yo lo veo bastante necesario porque cada vez trabajamos con más materias primas, herbicidas, fitosanitarios…”. Además, a través de su cuenta de Instagram comparte con sus más de 13 mil seguidores el día a día en el campo.

Irene Nonay estudió farmacia. Hace un año, la joven, de también 28 años, decidió empezar un proyecto para continuar con el oficio que había sido de su abuelo y del abuelo de su abuelo: el de cultivo de almendros. Compagina ambas profesiones, trabajando de sol a sol con sus almendros y teniendo que renunciar a muchos planes de ocio. Sin embargo, le merece la pena continuar con la tradición de su familia. Además, a través de las redes también busca normalizar el papel de la mujer en el entorno rural que se dedican a ello por decisión propia: “Yo lo que intento es visibilizar que hay jóvenes en el sector que nos dedicamos a esto por elección propia, que hay mujeres en el sector y que además somos menos”.

Dejando a un lado el medio rural, nos adentramos en los baños públicos. La mayoría de personas prefieren aguantarse y evitar ir a un aseo que no sea el de su casa, pero los que padecen enfermedades inflamatorias, por ejemplo, no tienen ninguna otra opción. Estas personas comparten un sentimiento de frustración por depender tanto del aseo y tener una enfermedad que les hace imposible controlar sus necesidades. A esa frustración se le suma que los baños públicos no siempre cumplen con unos mínimos de privacidad, de higiene e incluso de accesibilidad. La disponibilidad de servicios no es una prioridad para las autoridades, ni se manifiesta preocupación por ello.

Guido Corradi, doctor en psicología y profesor de la Universidad Camilo José Cela, que ha desarrollado un estudio que mide la percepción de los baños públicos, asegura que la comunidad científica de la psicología de la salud no le ha otorgado mucha importancia a los baños públicos “principalmente porque hay otros temas que abordar”.

Guido padece colitis ulcerosa y por ello decidió dar un paso más e investigar cómo les afecta a las personas dependientes de baño las condiciones en las que se encuentran los baños públicos. En su caso lo sufre todos los días, pero nos recuerda que cualquier persona sin ningún tipo de dolencia crónica puede llegar a ser dependiente del baño, “es ahí cuando la gente se da cuenta y cobra valor”.