Ibai Llanos, streamer español, vivió hace unos días una de las mayores sorpresas de su vida. El 'Kun' Agüero, amigo del streamer y nueva incorporación del FC Barcelona, lo llevó por sorpresa a la cena de despedida que mantuvieron algunos jugadores del Barcelona en casa de Messi. "No sabía que iba a casa de Messi, qué vergüenza", explicó en su canal de Twitch.

🤣 Así se enteró @IbaiLlanos de que iba a cenar con Messi: el Kun lo llevó de sorpresa a casa del argentino



🤯 "Un segundo, que me está dando un infarto. Veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con unos pantalones de los Bulls" pic.twitter.com/3MOEJYZT44 — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 8, 2021

Las cámaras captaron cómo el streamer accedió a casa de Messi en coche junto al Kun Aguero. Ibai explicó cómo el jugador argentino le mintió y le dijo que iban a un restaurante en Barcelona.

"Si sé que voy a casa de Messi, me cago en un pino. Iba a un restaurante a cenar, no era una despedida, un cocktail... con Coscu y el Kun Agüero. Qué vergüenza, que estas imágenes han debido salir en Abu Dabi. 'Este tío menudo mamarracho debe ser, que se cree una superestrella', han tenido que pensar", explicó Ibai.

"Entramos en la casa y sale un señor de seguridad y digo 'coño, estamos en un restaurante top'. Al subir me dice el Kun 'este es el mejor restaurante de Barcelona'. Y yo pensé: 'Hoy me pongo hasta el culo, este debe ser típico sitio que conocen los futbolistas, debe estar Arguiñano cocinando'. Es muy privado. Y de repente estaba la madre del Kun y me dice 'ibai disfruta, esto solo pasa una vez en la vida'", relató.

"Pensé: 'Espero que invite el Kun y madre de dios ¡qué croquetas tienen que poner aquí! Yo estaba andando sin saber que era la casa de Messi", añadió.

Coscu, streamer argentino que acompañaba a Ibai y el Kun, fue el primero en darse cuenta del engaño. "Entonces Coscu me dice "estamos en la casa de Messi". Bajo dos escaleras y Messi, Jordi Alba y Busquets", explicó.

"Espera un segundo que me está dando un infarto. Veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y unos pantalones de los Chicago Bulls. El Kun se empieza a partir. Hasta que no vi a Messi, no me di cuenta de que estaba en su casa. No sabía nada. intenté ser yo mismo y estar tranquilo", concluyó.