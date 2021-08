"Las redes sociales son una gran mierda"

Cuando el locutor de los años 40 le pregunta a Susi Caramelo de dónde saca sus chascarrillos, explica que los saca del día a día: “La vida nos está poniendo continuamente en situaciones muy raras. A mí en concreto me pasan cosas bastante extrañas. Tengo un amigo que dice que mi guionista es Dios”. Después de escandalizar a los presentadores del programa de antaño explicando que ya no posee su virginidad la humorista reconoce: “El hombre de mis sueños está por llegar todavía, de hecho estoy haciendo un casting ahora en redes sociales”.



Respecto a ser conocida por sus gamberradas, Caramelo quita hierro a esta reputación: “Tengo una locura muy controlada. Tengo una apariencia de persona muy gamberra y loca, pero todo lo que tengo de loca lo tengo de disciplinada. Soy bastante seria dentro de mi locura.” Aunque considera que ella no puede dar consejos a nadie, envía un mensaje a los jóvenes: “Que no se dejen llenar la cabeza de tonterías. Que se dediquen a construirse por dentro, que no pierdan el tiempo en las redes sociales y que no les importe demasiado la opinión de la gente. Solo hay que tener en cuenta la opinión de la gente que te quiere de verdad.



Mirando hacia el futuro, explica que en septiembre estrena un nuevo programa en Movistar: “Me he ido a Estados Unidos sin tener ni papa de inglés y después de este programa sé cuál ha sido el día más feliz de mi vida”, reconoce. Además, también sacará una agenda para “pibonéxicas” con Planeta: “Yo tengo pibonexia, tengo actitud de tía buena todo el rato”.