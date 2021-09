De propaganda fascista a lanzadera para los Oscar: así es el Festival de Venecia

Con 78 ediciones a sus espaldas, la Mostra de Venecia es como un ave fénix que siempre resurge de las cenizas. En todos estos años ha pasado momentos de esplendor y momentos de bajona. Ahora vive un tiempo glorioso, sigue siendo un festival de cine de autor, pero acapara las producciones americanas que quieren luchar por el Oscar, ya que Venecia supone el inicio de la temporada cinéfila. El certamen se ha beneficiado también de la negativa de Cannes -su mayor rival- a incluir películas producidas por las plataformas. De modo que a Venecia, los más malvados, le llaman el festival de Netflix.

La competencia con Cannes, uno de los grandes problemas de Venecia ha sido, en los últimos años, el Festival de Toronto. Una especie de macro mercado, sin mucha prensa, sin competición y sin glamur, pero un sitio estratégico para los productores y las ventas internacionales. Por eso, el primer fin de semana de la Mostra se concentran la mayor parte de estrellas: Penélope Cruz, que lleva dos películas, Madres paralelas de Pedro Almodóvar, y Competencia oficial, junto a Antonio Banderas. También Roberto Benigni, que recoge el León de Honor, Zendaya, Timothée Chalamet, que protagonizan Dune, o Kristen Stewart, que se ha convertido en la princesa Diana en la película de Larraín. Este despliegue no es usual, aunque es cierto que en las últimas ediciones se apuesta por el brilli brilli. Ahí queda la entrada por los canales de Lady Gaga, Meryl Streep o Joaquín Phoenix con Joker.

El festival ha pasado por varias etapas desde su creación y ha soportado varios escándalos. El primero ocurrió en 1934, cuando se proyectó el primer orgasmo femenino en el cine. Hablamos de Ecstasy, dirigida por Gustav Machaty, que contenía varias escenas de desnudo y, sobre todo, una en la que la protagonista, Hedwig Kiesler, llegaba al orgasmo. En ese momento Mussolini gobernaba Italia, de hecho, había creado el festival un año antes como un arma de propaganda.

Poco les duró a los fascistas porque el cine escapaba a la censura. En el año 37 ganó La gran ilusión de Jean Renoir. Una película francesa y pacifista. La Alemania nazi se quejó a los italianos y los responsables del festival hicieron lo posible para que en el 38 la ganadora de la Copa Mussolini fuera Olympia de Leni Riefenstahl, un canto a los juegos olímpicos celebrados en Berlín y al nazismo. Varios de los miembros del jurado dimitieron ante las intolerables presiones recibidas. Entre ellos había tres franceses: los críticos Émile Vuillermoz y René Jeanne y el escritor judío Philippe Erlanger, que a su regreso montaron su propio festival: Cannes. Luego llegó la Segunda Guerra mundial, que hundió a la Mostra, a Cannes y a toda Europa. Después de la guerra, los certámenes llegaron a un acuerdo y curisosamente, en ambos, ese año ganó una película de Rossellini. Hubo más cambios. Por ejemplo, el premio pasó a llamarse León de Oro, por el emblema de la Basílica de San Marcos.

Los años 50 fueron los del auge del cine asiático. Venecia fue pionera en eso. Dicen que tuvo que ver Giuliana Stramigioli, una expera en cultura japonesa. Akira Kurosawa ganó el León de Oro con Rashomon y un año después el Oscar a película extranjera, gracias a un título que se convirtió en un clásico del cine. Además del maestro japonés, directores como Hou Hsiao-Hsien, Zhang Yimou o Kim Ki-Duk se han alzado con el León de Oro.

Que se lo pregunten a Jonathan Glazer, Philippe Garrel, Terrence Malick o, más recientemente, Darren Aronofsky, todos ellos recibidos con silbidos en algún momento de la Mostra. Si es difícil decir con exactitud cuándo se produjo la primera rebelión del público, en Venecia se recuerda la edición de 1960 como una de las más polémicas. Ese año, el jurado eligió a El paso del Rhin, de André Cayatte, como mejor película, por delante de Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti, que se tuvo que conformar con el premio especial del jurado. El público la tomó con la organización en una de las mayores broncas que se recuerdan en el Lido.

El mayo del 68 paralizó Cannes y afectó también a Venecia. El festival no entregó premios durante toda la década de los 70, y en 1973, 1977 y 1978 ni siquiera llegó a celebrarse. En los 90 llegó Almodóvar. en 1988 con Mujeres al borde de un ataque de nervios, con la que se llevó el premio a mejor guion. En realidad, el director manchego ya había estado en Venecia con Entre tinieblas. Venecia ha sido un lugar amable para él. Hace unos años recogía el León de Honor a toda su carrera y en la edición pasada presentaba su corto en inglés, La voz humana. Esta vez es el encargado de inaugurar, nada menos que el certamen, con Madres paralelas, su nueva película con Penélope Cruz.

Otro director español querido en Venecia es Carlos Saura. Ha concursado en varias ocasiones. O Álex de la Iglesia que con Balada triste de trompeta logró dos premios. Y luego está Bigas Luna, que presentó en 1996 y fuera de concurso Bámbola. Hubo abucheos, algo muy habitual en el certamen y que han sufrido grandes directores como Malick o Aronofski. Otro momento importante del festival fue la proyección de la última película de Kubrick, Eyes wide shut. Fue en 1999, un poco después de que el director muriera. Fueron Tom Cruise y Nicole Kidman quiénes defendieron en El Lido la película.

Después giró hacia el cine de autor y los directores europeos, al tiempo que el cine de Hollywood se quedaba en Toronto. En los últimos años, ya con Alberto Barbera al frente, la apuesta ha sido estrellas, producciones y algún autor con el que completar. Y, por supuesto, las plataformas. Roma era una película pensada para Cannes, pero ante la negativa de Netflix a estrenarla en salas francesas, el festival no la aceptó. Fue a Venecia y ganó. Allí han ganado Gravity, La forma del agua o Joker, películas que después han sido protagonistas en los Oscar.

En esta edición la superplataforma lleva tres películas: El poder del perro, una adaptación de la novela que supone el regreso al cine de Jane Campion, única mujer en ganar la Palma de Oro en Cannes, y que está protagonizado por Benedict Cumberbatch. También el debut en la dirección de la actriz Maggie Gyllenhaal, The lost daughter, adaptación de la novela de Elena Ferrante, y È stata la mano di dio, la autobiografía de Paolo Sorrentino. También hay cine americano de ese que busca premios, como The last duel, de Ridley Scott, que vuelve a reunir a Ben Affleck y Matt Damon en el guion, después de su Oscar por El indomable Will Hunting. Atención también a Dune, la nueva versión de Denis Villeneuve, o Last night in Soho, con la estrella emergente Anya Taylor-Joy.