Almodóvar: "España tiene una deuda moral enorme con los desaparecidos de la Guerra Civil"

Es la primera vez que Pedro Almodóvar habla de memoria histórica, de las heridas de la guerra y de las víctimas de la dictadura. Lo hace en Madres paralelas, película con la que inaugura la edición número 78 del Festival de Cine de Venecia. "La memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española, que tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos", decía en la rueda de prensa, en la que ha sido recibido con aplausos y ha aparecido en compañía de sus actrices: Penélope Cruz, Milena Smit y Aitana Sánchez Gijón, junto a Israel Elejalde.

Madres paralelas entrecruza el tema de la maternidad, en su faceta más imperfecta, y la sororidad femenina con las fosas comunes de la Guerra Civil. "En España, hasta que no se pague la deuda con los desaparecidos no podremos cerrar nuestra historia reciente y lo ocurrido en la guerra civil", insistía el cineasta manchego. "Yo siempre he sido muy sensible a este tema y justamente en el momento en que empezamos a hacer la película el tema no estaba en la prensa. La ley de Zapatero fue muy incompleta, sin dotación económica. Creo que España, después 85 años, necesita cerrar esa deuda". El director, ganador de dos Oscar, reconocía en el festival que nuestro país no tiene buena relación con nuestra memoria y el cine tampoco.

Dos mujeres, Janis y Ana, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica, la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas.

Al inicio de la película hay una clara alusión a Mariano Rajoy, que cuando era presidente del Gobierno y presentó los presupuestos, alardeó de no haber dedicado un euro a la memoria histórica. "Es una fase brutal. Me parece el colmo de la torpeza viendo de alguien que preside un gobierno y un insulto superlativo. Una ventaja del cine es que nos sobrevive a quiénes lo hacemos y, al menos, en esta película Rajoy va a estar eternamente vinculado a esta frase de tan mal gusto y tan dañina", respondía Almodóvar. "Lo deseable es que cuando llega la democracia, en el 78, en ese momento se hubiera planteado el problema; pero no fue así. Esto hace un poco más imperfecta aquella Ley de Amnistía", añadía.

En un momento en el que el partido de ultraderecha Vox no reconoce los crímenes de la dictadura, va a estrenarse Madres paralelas, el próximo 8 de octubre, una película que liga lo personal a lo político a través de la historia de dos madres primerizas, de su pasado, su presente y su futuro. Tres generaciones que lidian con sus traumas y con los traumas del propio país en el que viven, España. Dice Almodóvar que no quiere anticiparse a las reacciones de la derecha.

"Cuando están reaccionando a todo de un modo delirante, imagino que habrá alguna reacción. He decidido no darme por aludido. No voy a entrar en esa pugna", explicaba. También ha hablado de la crispación política en nuestro país. "Es cierto que España está muy crispada. Eso es el reflejo mimético de que hay un partido que dice cosas que nunca se han dicho, que caen dentro de la ilegalidad y lo inconstitucional y que ha convertido el congreso en un lugar donde los profesionales de la política se comportan con tanta vulgaridad y de un modo tan bajo".

Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit se suman a la larga lista de actrices consideradas "chicas Almodóvar". En la película hay otro debutante en el universo almodovariano, el actor Israel Elejalde. Junto a ellos, Penélope Cruz, pero también Julieta Serrano y Rossy De Palma. En Madres Paralelas también veremos a Adelfa Calvo, Inma Ochoa o Daniela Santiago y a la medallista olímpica Ana Peleteiro.

Madres paralelas es la séptima colaboración entre Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. "Soy la mujer más afortunada porque en cada una de estas siete colaboraciones he tenido personajes diferentes y maravillosas. Yo respeto su proceso mucho y no le diría nada. Pero cuando me llama es la llamada más feliz. Es la razón por la que empecé a trabajar como actriz, con 17 años", contaba la actriz en la rueda de prensa.