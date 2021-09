El salario mínimo subirá de forma "inmediata" ha anunciado hoy el Gobierno. Desde la lógica económica sería aconsejable esperar a que se consolide la recuperación, para que no aumenten los costes de las empresas y no peligren los empleos más débiles. O sea, a que se alcance al menos el nivel anterior a la pandemia, y durante bastante tiempo, lo que todavía tardará. Pero la lógica social tiene otro ritmo. Es difícil decirles a los trabajadores peor retribuidos, los que cobran el salario mínimo, que esperen y esperen. Cuando sus colegas mejoran en convenio, las grandes empresas multiplican beneficios, sus directivos nadan en bonus y se disparan los precios, pedirles que aguanten es reclamarles una heroicidad. Así que conviene combinar la lógica económica y la social. No es fácil. La propuesta lanzada por el Gobierno disgusta a patronal y sindicatos. Pero ofrece munición a ambas partes. A los empresarios, porque la subida que se perfila es muy suave: entre 12 y 19 euros, más o menos un 1,5% de los 950 euros del actual salario mínimo; y como no se aplicaría retroactivamente, para este año ni llegaría al 0´5%, lo correspondiente al último trimestre. Para los trabajadores, aunque esa cuantía es menor, el símbolo queda ahí. Y el compromiso de continuarlo los dos próximos años. Ojalá se pongan de acuerdo. Esta sociedad necesita más pactos.