El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió ayer abrir el curso político en un acto celebrado ante empresarios, representantes sindicales, de la cultura y del deporte, bajo el lema "una recuperación justa". El señor Sánchez anunció una subida inmediata del salario mínimo. Pasó revista a la situación económica, sanitaria, educativa, energética y europea y aseguró que los próximos meses estarán marcados por un decidido impulso reformista y la voluntad de proteger y hacer más fuerte al Estado de bienestar. El principal problema de esta intervención fue el insólito escenario donde se pronunció porque los presidentes del Gobierno tienen un lugar mucho más adecuado y lógico para abrir el curso político y anunciar sus proyectos más inmediatos: el Congreso de los Diputados; ante los representantes políticos de los ciudadanos y no frente a un auditorio invitado por la propia Moncloa y sin debate posible por algún motivo no explicado. Hace años que no se celebran los llamados debates sobre el Estado de la Nación, que son el mejor instrumento para que un gobierno haga balance y marque sus pautas. Los presidentes dan cuenta de sus políticas ante los diputados, no ante convidados.