Europa sigue teniendo pendiente el reto de la inmigración

Primer día de septiembre y, como el último de agosto, nuevo récord en el precio de la luz. Empieza septiembre y de alguna manera se entiende que es el día que marca el inicio del nuevo curso, y como en el anterior, los socios de Gobierno se tensan por la solución al problema de las tarifas eléctricas y como en el anterior también PP y Vox siguen de la mano y afianzando una relación que parece tener mucho futuro. Así que en lo político empezamos igual que terminamos.

Y empezamos, también igual que terminamos, con el papel de la Unión Europea frente a las crisis migratorias. Ayer los ministros de justicia e Interior de la Unión Europea volvieron a una receta conocida, mejor que los afganos que abandonen su país se queden en los países de alrededor y para ello daremos algo de dinero a estos países para que los acojan. Una solución muy parecida a la de 2015, cuando se dio a Turquía un buen puñado de millones parta que frenara el éxodo de refugiados sirios hacía Europa.

La estrategia fracasó, y desde entonces hasta ahora no se ha dado con la fórmula por las posiciones enfrentadas entre los dos bloques con posturas bien distintas, los que apuestan por el pacto que permita un reparto humanitario, y los que no quieren oír hablar de los inmigrantes, y así es muy complicado.

Tan complicado que desde 2015 no han cesado las llegadas de pateras, ha resurgido la ruta canaria y el Mediterráneo sigue siendo la tumba para miles de personas, pero Europa no encuentra una solución. Por unos días hemos vivido el espejismo de la ayuda a los afganos que, como alguien decía el otro día en este programa, no es ayuda es una deuda con aquellos que nos han ayudado durante estos 20 años de guerra.

Pero la empatía, la de los políticos y, me temo, que la de mucha más gente, es posible que termine con la salida del último avión de Kabul. Porque mientras mostraban su solidaridad con los que conseguían llegar a ese aeropuerto para huir, los barcos con migrantes hacinados han seguido intentando cruzar el Mediterráneo y los muertos han sido decenas.

Europa sigue teniendo pendiente el reto de la inmigración, de la que solo se acuerda cuando hay una crisis, Siria o ahora Afganistán, pero que aparca en cuanto dejamos de prestarle atención porque el acuerdo entre los 27 es imposible.