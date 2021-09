Carlos Boyero, sobre 'Madres Paralelas': "Tengo tanto deseo de verla que no puedo conciliar el sueño"

Aunque el crítico aún no ha visto la nueva película de Pedro Almodóvar, 'Madres paralelas', la directora de El Cine en la SER, Pepa Blanes, desde el Festival de Venecia nos cuenta que, aunque la haya visto no puede desvelar nada de la película "hasta las ocho de la tarde está embargada, no podemos hacer la crítica. Pero, sí puedo adelantar que habla de memoria histórica, de dos madres imperfectas, con componentes del universo Almodóvar".

Además, esta película tenía previsto su estreno en salas el próximo 10 de septiembre, pero se ha retrasado hasta el 8 de octubre. Carlos Boyero ha afeado esta situación: "¡Y eso que hacía esta película por el bien del cine!". Aunque para el crítico, Pedro Almodóvar no es precisamente su director fetiche, reconoce que, por ejemplo, 'Volver' es una "película muy conseguida y emotiva", pero no parece que esto vaya a repetirse con 'Madres paralelas', según la opinión de Pepa Blanes “no creo que le vaya a gustar a Boyero”.

La directora de El Cine en la SER ha informado de la rueda de prensa de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. Pepa Blanes destaca que “la prensa extranjera no entendía muy bien la relación con las fosas comunes”. “La memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española”, ha afirmado Pedro Almodóvar, mientras que Penélope Cruz ha alabado al director manchego, con el que ya comparte siete títulos, por “dar tanto tiempo al equipo y a los actores para la preparación” del que considera su papel “más difícil”.

También ha habido un hueco para otro “estreno”, el libro de Pepa Blanes ‘Abre los ojos, pelis y series para entender el mundo’ ha salido este miércoles a la venta. Un texto ilustrado en el que se reflexiona sobre la relación entre cine y realidad y el carácter instructivo del cine. Para Carlos Boyero: “El cine no es para educar, es para pasártelo de puta madre durante un par de horas. Educativo me suena tan moderno, tan progresista… La propuesta no es educarte”.

Reminiscencia

El crítico también ha comentado ‘Reminiscencia’ la nueva película protagonizada por Hugh Jackman, que trata sobre un investigador privado que trata de ayudar a sus clientes a recuperar los recuerdos perdidos. “Es una mezcla de muchos géneros: cine negro, romántico, ciencia ficción… Pretende ser ‘Blade Runner’ y recuerda a ‘Origen’”, señala el crítico, que reconoce que le “gusta ver a Jackman en pantalla”.

Annette

Después del desastre organizativo del que fue el último festival de Cannes del crítico, Boyero ha vuelto a ver el último filme de Leos Carax, ‘Annette’. “He vuelto a verla a ver si no me había gustado porque estaba tronado”, pero el crítico se reafirma en su postura. “Me parece pretenciosa. ¡A mí qué me importa que este monologuista y esta cantante de ópera tengan una hija de madera!’”, exclama Boyero, que lo que le gusta de la película es la próxima galardonada con el premio Donostia del Festival de San Sebastián, Marion Cotillard.

Chavalas

‘Chavalas’ es el primer largometraje de la directora Carol Rodríguez Colás. La protagonista regresa a su barrio después de ver que no tenía camino como fotógrafa y ahí se reúne con sus amigas de la adolescencia.

Boyero mostró interés en esta película por dos de las actrices del reparto: Carolina Yuste y Vicky Luengo, pero reconoce que entre las cuatro protagonistas (completan el elenco Elisabet Casanovas y Àngela Cervantes) “hay mucha química” y a pesar de que al comienzo el crítico se “puso nervioso” al aparecer “pijos de Barcelona” con los que no podría compartir “dos horas”. Cuando la película se adentra en la vida de barrio, en los bailes y las conversaciones “la película funciona y sube”, sentencia Boyero.