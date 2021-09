'Chavalas, orgullo de barrio frente al postureo

“Hasta que una no sale del barrio, no puede llegar a apreciarlo”, dice Carol Rodríguez Colás, directora debutante que, a través de la comedia, pretende cambiar la mirada clasista a las zonas de la periferia. Su camino es similar al de la protagonista. Una chica que salió a estudiar a la universidad, a la que le habían prometido que eso le daría un futuro y que tuvo que volver a casa de sus padres. La historia de miles de jóvenes que se enfrentaron a la crisis, a un mercado hostil, y por el camino, también percibieron -e incluso interiorizaron- eso que el británico Owen Jones vino a llamar la demonización de la clase obrera.

“El ascensor social está muy estropeado. Cuando una persona de barrio sale fuera, este contacto posiblemente lo tuvimos cuando salimos a la universidad, te das cuentas de que está absolutamente denostado y estigmatizado. Y sigue pasando hoy en día. No te das cuentas hasta que sales, igual que tener carrera universitaria no te asegura encontrar un futuro profesional como el que creíamos. A mí me ha costado mucho, he tenido muchos fracasos, muchos ‘noes’. Y he tenido que volver a casa con el rabo entre las piernas como le pasa a Marta en la película”, confiesa sobre un proyecto en el que lleva trabajando desde 2016 y que inicialmente se planteó como una serie. Con la ayuda de su hermana Marina, que firma el guion, ha recopilado sus experiencias y sentimientos en ‘Chavalas’, una comedia luminosa, vitalista y honesta que se revela como un manifiesto antipostureo y una carta de amor a su barrio en Cornellà.

“En el cine he visto representado el barrio desde la burla, mira qué cutres o qué catetas, o desde la oscuridad, historias duras que existen, pero que no ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido más luminosa, hay belleza en esos barrios, hay belleza en el cemento”. Esa belleza y esa aceptación la va encontrando poco a poco la protagonista del film. Una joven fotógrafa que se relaciona con el ambiente más cool de Barcelona, lleva gabardina-capa y muestra en Instagram una vida de éxito mientras sobrevive de forma precaria y tiene que abandonar su piso tras perder el trabajo.

La vuelta al barrio no la enfrentará tanto a sus amigas y familia como a la imagen que ha creado de sí misma. “Una de las cosas que más me gustó del guion es cómo se lidia con el fracaso. Hemos crecido en una generación, a mí me pasaba y a mucha gente a mi alrededor, diciéndonos que somos especiales, que vamos a poder hacer lo que queramos… Y de repente, cuando te haces adulto, te levantas un día y te das cuenta de que no eres especial, no más de lo que es cada uno por sí solo. Pero que no eres más especial que nadie ni estás tocado por una varita mágica, el día que te das cuenta que esa varita no existe, te da una frustración horrible”, explicaba la actriz Vicky Luengo en el pasado Festival de Málaga.

La gestión del fracaso y la frustración de la protagonista choca con el día a día de sus amigas en el barrio. No acomodadas ni resignadas ni enfadadas, sino convencidas de que, ya sea de camarera o cocinera, ese es, por ahora, su lugar en el mundo. Su hábitat natural, especialmente en lo fraternal y emocional. Carolina Yuste, Elisabet Casanovas y Ángela Cervantes interpretan a esas amigas que la reciben con los brazos abiertos pero que no están para aguantar sus tonterías capitalinas. "He aprendido tanto de mis amigas, muchas de ellas diferentes y opuestas a mí, aunque luego te conviertas en otro tipo de mujer y lleves otros caminos, esas amigas están ahí siempre. En la película, la protagonista está tan confundida en ese momento vital que incluso tiene un clasismo de barrio al mirar a las chonis, la señala y se ría de ellas. La representación de la mujer en el barrio siempre ha sido desde la choni, la inculta o la persona que tiene muchos problemas”, apunta la directora sobre la imagen que ha construido el cine de ‘la mujer de barrio’ y los lazos de sonoridad tejidos en la infancia.

Las hermanas Rodríguez Colás encuentran el equilibrio justo en guion y dirección para hacer el camino con una protagonista que, de inicio, resulta antipática. De un lado, el trabajo de las cuatro actrices aporta autenticidad y naturalidad al relato sin buscar picos dramáticos y, de otro, la propuesta visual progresa en su gama cromática y en la apertura de los planos hacia un final luminoso. "Habíamos hablado muchísimo de la arquitectura, al principio es más carcelario, con sus líneas rectas, y luego se va abriendo, hay más aire alrededor de la protagonistas. Todo eso está representando con los colores y esa arquitectura de periferia”, añade Carol, quien también se preocupa de no romantizar ni edulcorar las condiciones de vida del barrio. “Ser de barrio es algo identitario. No sería la persona que soy si no hubiera crecido en ese barrio. Todos los barrios periféricos, por ejemplo Vallecas en Madrid, tienen ese sentimiento de orgullo periférico. Para mí es mi identidad”, concluye la directora de una de las grandes óperas primas del año en el cine español.