Manuela Carmena: "Me desazona muchísimo la impotencia que está demostrando el Gobierno"

El precio galopante de la luz se ha convertido en un problema de primer orden en España. Ayer se cumplió el cuarto día consecutivo de récord sin que nada ni nadie haya sido capaz de ponerle techo. El asunto preocupa al Gobierno y está siendo fuente de cierta disputa entre los partidos del Ejecutivo. Mientras Unidas Podemos aboga por regular el precio de la energía nuclear e implementar una empresa pública que pueda ofrecer más barata la electricidad, el PSOE y la propia ministra de Transición Ecológica consideran que "no van a adoptar" ninguna norma contraria al derecho comunitario y aseguran que las soluciones fáciles no valen. Ante esto, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena fue muy contundente en la mesa del análisis de Hora 25.



"Me desazona muchísimo la impotencia que está expresando, que está demostrando el Gobierno y es enormemente negativa. Tenemos un Gobierno para que solucione los problemas de la sociedad y el Gobierno dice que esto es muy complejo, muy difícil... pone efectivamente ese odioso lenguaje de madera, pero no soluciona nada y creo que eso es muy negativo", explica Carmena. Y sigue: "La sociedad cada vez se aleja más y se genera algo que a mí me preocupa muchísimo y es que el individuo se empequeñece y le predispone muchísimo a la respuesta populista".

La colaboradora habitual de la Cadena SER explica que "gran parte del contenido populista" viene dado del distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos, pero también por una falta de diálogo y de comunicación. "En todo esto surge una cosa que a mí me preocupa... yo estimo a la ministra Ribera, pero no está actuando con acierto en esta última temporada. Aparte de demostrar su incapacidad, su impotencia, habla de la empatía social y creo que hay que mostrar mucho cuidado. La empatía ha sido uno de los elementos fundamentales de la sociedad (...) ¿Cómo es posible que la ministra no haya tenido reuniones con todos los CEO de las empresas eléctricas", sentencia.

El precio de la luz

Este miércoles se alcanzó el precio máximo por megavatio de la serie histórica, 140 euros. Hoy Unidas Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso para crear una empresa pública de energía como, según su portavoz, Pablo Echenique, existen en Europa y establecer un precio fijo al megavatio nuclear y uno máximo al megavatio hidroeléctrico. Esta empresa asumiría las concesiones hidroeléctricas que se vayan extinguiendo, ha explicado Echenique en una rueda de prensa en el Congreso junto al diputado Juan López de Uralde, en el día en el que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha batido un nuevo récord al situarse en 140,23 euros el megavatio hora (MWh) Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha respondido a las preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por hoy'. El bloqueo del Poder Judicial, los constantes récords del precio de la electricidad, la subida del salario mínimo y la mesa de diálogo con Cataluña son algunos de los temas abordados durante la entrevista.