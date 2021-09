Manuel Jabois

La revista Adiós cumple 25 años y hoy su director Jesus Pozo ha dicho algo muy interesante en La Ventana. Ha dicho que es partidario de acercar las noticia y las explicaciones sobre la muerte a los niños porque “la muerte es lo más natural del mundo”. He recordado una entrevista que le hice al compositor Manuel Alejandro en la que reflexionaba mucho sobre la muerte, porque había perdido a su mujer después de 57 años juntos. Contaba cómo meses después seguía levantándose para irle a contar algo. Contaba que leía mucho “para saber lo que hay detrás”. Decía: "Esa muerte de la que nos prohíben hablar prácticamente y que debería ser una asignatura obligatoria desde niño para no pasar luego lo que tenemos que pasar cuando se nos muere alguien querido o llega nuestra hora”. La infancia crece entre eufemismos, cosa que suele estar bien, lo que ocurre es que a veces los llevamos al límite. Dos de esos eufemismos tienen que ver con las dos noticias más importantes para una persona: el sexo, o sea la vida, y la muerte, el final de la vida. Lo primero lo resolvemos con la cigüeña. Lo segundo con el cielo. Y luego pasa que cuando muere el tercer familiar, el niño se pregunta si el cielo no estará demasiado lleno. O cuando entra en el cuarto de sus padres sin avisar y los encuentra en plena faena dicen lo que decía el niño de Family Guy: “No sé lo que estaban haciendo ahí dentro, pero creo que papá va ganando”.