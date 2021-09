Medalla para los profesionales de la sanidad pública

Hace unas cuantas horas que parece que el cielo se está desmoronando sobre algunas zonas del país. Ha llovido con una violencia, que algunos expertos dicen que no es la habitual. Apenas hemos estrenado septiembre y estas lluvias, que habitualmente llegaban al final del verano, no solo se han adelantado si no que en algunos lugares han batido auténticos récords. Esto evidentemente acompañado de cuantiosos daños materiales. Cada vez son más frecuentes estos fenómenos adversos que nos advierten de que hay que tomarse muy en serio el cambio climático. El tiempo se agota y los efectos son cada vez más evidentes.

Aunque hoy hay algo que celebrar, algo en lo que la mayoría no creyeron, no creímos. Hubo un día en el que el gobierno nos dijo que a finales de agosto se habría vacunado al 70% de la población. El pronóstico fue acogido con escepticismo por la mayoría. La oposición, Pablo Casado, llegó decir que serían necesario cuatro años para alcanzar ese objetivo. Pues objetivo conseguido. Ayer se consiguió convirtiendo a España en el primero de los grandes países del mundo en alcanzar este dato.

Costó alcanzar la velocidad de crucero de la que habló el entonces ministro Salvador Illa, pero no era fácil organizar una vacunación de tales dimensiones, pero se consiguió y solo tenía un secreto, el músculo de la sanidad pública de este país, diezmada por los recortes, abandonada por algunos gobiernos autonómicos, de diferente color, que aquí todo el mundo ha recortado, trabajando ya antes de la pandemia por encima de sus posibilidades, pero que en un momento de crisis como este ha dado toda una lección de profesionalidad. Son ellos y ellas, los profesionales de esta sanidad, desde cualquier puesto los que han conseguido que hoy podamos hablar de éxito en las vacunas, la medalla tiene que ser para ellos, y el reconocimiento también.

Recuerdan los aplausos a las ocho cuando estábamos confinados, es el aplauso íntimo e individual que cada uno de nosotros les ha dado después de recibir el pinchazo. No estaría mal que un día volviéramos a dárselo de manera colectiva y no estaría mal que todos aquellos que recortaron pusieran en valor lo que han hecho y les devolvieran los recursos imprescindibles para poder seguir trabajando dignamente, y no estaría mal también recordar que la sanidad se paga, entre otras cosas, con los impuestos y por eso es imprescindible contextualizar los discursos populistas sobre la fiscalidad.