Félix Bolaños, sobre el precio de la luz: "Es un problema complejo que no tiene una solución sencilla"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha respondido a las preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por hoy'. El bloqueo del Poder Judicial, los constantes récords del precio de la electricidad, la subida del salario mínimo y la mesa de diálogo con Cataluña son algunos de los temas abordados durante la entrevista.

Agosto registra la mayor caída de paro de la historia

"Los datos del paro son extraordinarios y van en la línea de recuperación económica. La UE dice que España va a ser el país que más crezca en 2022 y debemos hacerlo con redistribución social".

"Queremos que el contexto económico sólido y de recuperación llegue a todos".

Subida del salario mínimo

"Queremos llegar a un consenso sobre el salario mínimo y ya estamos hablando. El diálogo social es clave para nosotros. Priorizaremos el acuerdo, pero al final la decisión es de Consejo de Ministros. Vamos a intentar el diálogo".

"No hay nadie que doble el brazo a nadie en el Gobierno. Todos vamos en la misma dirección. Queremos salir de la pandemia y recuperar la vida. Queremos una recuperación económica justa".

Precio de la luz

"Estamos haciendo muchas cosas. Es un problema complejo que no tiene una solución sencilla".

"Hemos bajado el IVA, tomado medidas para los más vulnerables e impedir que no haya corte de suministro eléctrico para los que no puedan pagar, y seguimos trabajando. Hemos aprobado dos leyes que supondrán un 15% de bajada de la luz cuando estén implementadas".

"Además de hacer cosas, pedimos paciencia y empatía a las empresas. La ministra Ribera está trabajando también con los socios europeos".

"Comparto con la ministra que este modelo nos tiene que hacer reflexionar sobre la estructura de la factura de luz, y qué hacen las eléctricas y los modelos de la UE".

"El precio de luz no pone en riesgo la recuperación. Afecta a la inflación, pero será algo coyuntural".

Renovación del Poder Judicial

"Tenemos que llegar a un acuerdo porque es lo que dice la Constitución. Tenemos que prestigiar la institución. No podemos tener un CGPJ bloqueado. No tienen alternativa. No vale el argumento de que no me gusta la ley. El actual modelo deriva de un pacto de estado de 2001 con el PP gobernando. ¿Ha cambiado el PP de opinión respecto al modelo? Tenemos que cumplir la ley y la Constitución. Tienen que tener un mínimo sentido de Estado".

"Ni los jueces puede elegir a los jueces, ni a los políticos los eligen los políticos. Los eligen los ciudadanos. Tiene que tener una base democrática. El Parlamento son los que han de elegir los tres poderes. La base democrática es esencial".

Conflicto en Cataluña

"La prioridad ahora es la recuperación económica y el crecimiento. Queremos que Cataluña sea un motor potente para España".

"Pedro Sánchez ya estuvo sentado en esa mesa de diálogo con Cataluña. Es pronto para saber si estará sentado el presidente en la próxima mesa. Ahora se están trabajando en los equipos".

Evacuación de Afganistán

"Hemos sido el corazón y el alma. Tenemos que tener orgullo de país. El patriotismo no se demuestra con una pulsera. España lo ha hecho bien y lo ha reconocido todo el mundo. El mérito es del Ejército, de organizaciones, de la Cruz Roja, etc... me gustaría que hubiera un poco de sentido de Estado".

"Los españoles formamos un país solidario y hemos sido la vanguardia en la evacuación de Afganistán".

"Se está trabajando en nuevas evacuaciones y se está haciendo de modo muy discreto. No ha acabado la evacuación de colaboradores. En esta nueva fase tenemos que trabajar con mucha discreción".