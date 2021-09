Rafael Vilasanjuan: "Nos iría mejor si empezásemos a donar masivamente a los países que no tengan dosis"

El objetivo que se habían fijado gobiernos de todo el mundo, ha sido alcanzado por España, que ha vacunado al 70% de la población. Este porcentaje corresponde a la cifra de más de 33 millones de personas que están completamente vacunadas. Las últimas 24 horas se han llegado a inyectar casi medio millón de vacunas.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, se mostró emocionada ante este hito que ha colocado a España en la vanguardia mundial, ya que ningún país con una población similar o mayor ha sido capaz de ir más rápido. El único país que se ha acercado ha sido Canadá con un 67%. Países como Italia, Francia y Alemania han superado solo el 60%, ya que cuentan con movimientos antivacunas arraigados que se han convertido en un grave problema de salud pública.

España ha contado con la enorme ventaja de que la población confía en el sistema sanitario y ha habido una mayor aceptación de las vacunas, tal y como ha explicado el sociólogo Josep Lobrera, uno de los diseñadores de la estrategia de vacunación. No obstante, todavía queda camino por recorrer, ya que aún quedan cinco millones de personas sin vacunar.

El cafetero de esta tarde, Rafael Vilasanjuan, director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona ha explicado este enorme logro en ‘La Ventana’. Ha querido agradecer primero la labor de los sanitarios y ha querido recordar: “Somos el país de Europa más avanzado en dosis completas. Esto hay que celebrarlo”. Igualmente, ha explicado las carencias de los sistemas de vacunación: “Al principio fallan dosis, en medio falla el sistema y al final fallan los brazos”. Sin embargo, España ha superado la segunda fase que es la más crítica. “Yo era escéptico, he de reconocer que me he equivocado”.

La tercera dosis de la que ya se está hablando es “una cuestión de países afortunados como nosotros” y de momento no contamos con ninguna evidencia de que la situación vaya a mejorar. Si se pone una dosis aquí, entonces se quitará otra de allá. El doctor se ha preguntado “¿Qué es mejor?” y se ha respondido “creo que nos iría mejor si empezásemos a donar masivamente a los países que no tengan dosis”, ya que cada semana se descubren nuevas mutaciones y la variante Delta contagia mucho más rápido. Las otras variantes tenían una ratio de contagio de 2,4%, mientras que la Delta es de 6%.