Algunas claves para entender la tercera entrega del fenómeno 'After'

En 2013 Anna Todd se dio a conocer a través de Wattpad, la plataforma de producción de fanfictions, aquellos relatos creados por y para los fans.

Todd creó 'After' la historia de una chica que tiene un romance con Harry Styles, el integrante de la banda One Direction, que por aquel entonces se encontraba en su punto más álgido. A raíz de esta publicación su éxito aumentó y este artificioso romance se hizo muy popular. De pronto, las editoriales comenzaron a mostrar interés en 'After' y Todd tuvo la posibilidad de publicar una novela a partir del fanfic. Para ello, tuvo que renombrar a sus personajes, de ahí que el famoso Harry Styles pasase a convertirse en Hardin Scott.

Actualmente, el fenómeno 'After' está formado por cinco libros y de momento, esta es la tercera adaptación cinematográfica. La saga se iniciaba con el despertar a la sexualidad de una joven que reproduce los estereotipos tradicionales y que se enamora del chico malo, interpretado por Hero Fiennes al cual trata de cambiar por la fuerza del amor. Después de las dos entregas anteriores, llenas de desencuentros amorosos entre los protagonistas, en 'After: Almas perdidas' Hardin y Tessa inauguran una nueva etapa en su relación con motivo del desplazamiento de Tessa a Seattle por su nuevo puesto de trabajo. Este viaje generará en Hardin sus habituales ataques de celos y supuestas demostraciones de amor.

Mientras, el papel de Tessa sigue asociado a una feminidad arcaica muy concreta que apela a un público adolescente muy reducido. El personaje interpretado por Josephine Langford se planteó al comienzo de este universo como inocente y virginal, un peso del que se libra en la segunda película al dibujarse a una mujer más decidida y potente.

La saga de 'After' proyecta un universo en ocasiones ficticio, casi irreal, donde, a pesar del éxito de sus productos, parece complicado imaginarse que las espectadoras puedan identificarse con esos modelos de relación que representan los personajes de Hardin y Tessa.