'Dune', un espectáculo sobrio, adulto y exigente

Dice Denis Villeneuve que ‘Dune’ es su obra de madurez. El director canadiense, autor de una de las filmografías más imponentes del siglo XXI -de ‘Incendies’ a ‘Sicario’ y ‘La llegada’- se atreve a adaptar una de las obras sagradas de la ciencia ficción. La complejidad y densidad del libro de Frank Herbert ya hizo sufrir a David Lynch en los años 80. Su versión barroca y excéntrica figura como uno de los grandes fracasos de su carrera, aunque para algunos, con el tiempo, se ha convertido en una película de culto. Desde entonces, varios proyectos habían intentado retomar esta aventura colosal, pero nadie lo había logrado hasta ahora.

La película lleva guardada en el cajón casi un año. Su estreno estaba previsto para diciembre del año pasado, pero la delicada situación de las salas -de cuya exhibición ha hecho una férrea defensa el director: “para mí la pantalla grande es parte del lenguaje”- obligó a posponerla a esta temporada. Venecia ha sido el marco elegido para presentar, fuera de concurso, esta superproducción, el blockbuster más esperado del año. Villeneuve ha reunido a un reparto espectacular para iniciar una saga adulta que le ha acompañado desde la infancia. “Lo que me llamó la atención cuando leí ‘Dune’ de niño fue este viaje en busca de una identidad que pasa por otra cultura, pero también la relación con la naturaleza, la melancolía y el sentimiento de aislamiento”.

Todos esos temas siguen vigentes y están presentes en una cinta que desafía el estilo del cine comercial actual. En forma y fondo. El realizador, que también cofirma el guion con Eric Roth y Jon Spaihts, ofrece una experiencia mística y física con un ritmo pausado que le permite explicar en detalle ese complejo universo. La historia se ambienta en el desértico planeta de Arrakis, una zona explotada sistemáticamente por otras casas del imperio. La especia es una sustancia preciada, no solo por sus efectos psicoactivos, sino por ser fuente de energía para los viajes interestelares. Cuando los Harkonnen, una de las familias más poderosas, reciben la orden de retirarse de lugar, los Atreides -su grandes enemigos- asumen el encargo de gobernar y producir en la zona. Y en esa aventura se embarcan los protagonistas, con Oscar Isaac y Rebecca Ferguson como padres de un joven muy especial, el Paul Atreides al que da vida Timothée Chalamet.

El reparto de 'Dune' en Venecia / GETTY IMAGES

De forma génerica, esta es la carta de presentación y el tronco de la cinta, que adapta la primera parte de la saga. El camino incluye el aprendizaje de las técnicas de lucha, el conocimiento de la tribu local -los arabizados Fremen de Zendaya y Javier Bardem- y la gestión de las condiciones atmosféricas, con la amenaza añadida de gusanos gigantes que patrullan el desierto como submarinos ante las vibraciones de la tierra. Villeneuve toma todo este material, denso, enrevesado y confuso, y a la vez simplifica y amplifica la versión de Lynch. En lo narrativo, evita abrir todo el universo de personajes y se centra en la casa Atreides y su futuro, tanto en lo bélico como en lo místico. El director canadiense se detiene en las entrañas del poder, en la parte oscura, en los rituales y ceremonias que llevan al protagonista a ver el futuro en sueños y dominar con su voz a otras personas.

En lo visual, la propuesta es sobria pero deslumbrante. Todo está en su sitio sin grandes alardes técnicos ni picos dramáticos forzados. Villeneuve cuida la rica iconografía del libro -el diseño de vestuario es impresionante- y actualiza su universo con escenas aéreas sobresalientes y áridas travesías por el desierto sin que la película busque desesperadamente un climax explosivo. Una mezcla -que no se ofendan los fans- entre las grandes misiones galácticas y la fisicidad hiperrealista de Mad Max. Todo aderezado con la machacona -en contraste con el ritmo interno de la historia- banda sonora de Hans Zimmer, repleta de melodías árabes. La nómina de secundarios -algunos con apariciones testimoniales- entra y sale de escena dejando todo el peso de la cinta a Chalamet, un proyecto de héroe-elegido-mesías atípico, en lo físico y lo anímico. La joven estrella, conocido por, entre otros, su papel en ‘Call me by your name’, desafía con este personaje el patrón clásico con el que el espectador empatiza rápidamente.

‘Dune’ es la historia de una guerra. Una contienda que, como todas, deviene del deseo de poder político y económico. En los años 70 y 80, su lectura se identificaba con las crisis del petróleo, hoy la mirada se detiene, por ejemplo, en el opio en Afganistán, tan de actualidad, o los desafíos del cambio climático. La denuncia del expolio de los recursos resuena en este caso con un mensaje ecologista, el cuidado sostenible de un planeta frente a su desaforada explotación para ganancias de unos pocos. La salida, nos dice ‘Dune’, pasa por tejer alianzas con la población local para crear un entorno habitable. Ese es en última instancia el propósito de Paul Astreides, escuchar su voz interior y utilizar sus dones para gobernar de forma más justa. La parte final se distancia de la cinta de Lynch -no llega tan lejos- y anticipa el deseo del director de rodar, al menos, una segunda parte. Frente al juego de teorías, guiños y trampas de otras sagas, ‘Dune’ se presenta como un espectáculo más sobrio, adulto y exigente que desafía al espectador mainstream, acostumbrado en los últimos años a una sucesión de fuegos artificiales.