La polémica del día

Hoy me pillas un poco indignado y preocupado, Francino. Supongo que parte de esta indignación la comparto con muchos tras conocer los indicios y las presunciones que la Fiscalía del Supremo va acumulando sobre el rey Juan Carlos y el origen de su fortuna. Y la única duda que me cabe es cuántas presunciones deberemos acumular para retirarle los honores de los que aún goza. La indignación se completa con el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial para la que Casado, en una nueva pirueta, ha puesto una condición inquietante: no se producirá mientras no se cambie la ley. Y esta mañana he oído a Javier Álvarez que dos asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, comparten esta tesis.

Lo que viene a decir Casado es que es lícito que alguien pueda desobedecer una ley que considera injusta mientras esa ley no se cambie. Y esto, muy antisistema, es muy inquietante en un estado de derecho. ¿Qué sucedería si un ciudadano se negase a pagar impuestos porque los considera injustos? ¿O si un juez no dictase una sentencia a la espera de que el legislador modificase un Código Penal que considera injusto? En una democracia las leyes deben cumplirse y ,eventualmente, reformarse siguiendo los procedimientos. Pero el orden es ese. Y parece mentira que no lo entiendan personas que presumen de ser gente de orden.