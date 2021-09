Otro verano de aeropuertos

No hay verano sin aeropuerto, pero este verano el aeropuerto no estaba lleno de gente que protestaba por los retrasos, por las cancelaciones, por sus vacaciones, sino que en sus puertas se amontonaban niñas, niños, mujeres, hombres, que huían muertos de miedo, y allí mismo cerca de doscientas personas acabaron muertas de vida. Mientras unos aspiran a ejercer de nuevo su derecho a hacer turismo, a otros se les cuestiona su derecho a salvar la vida. No es lo mismo un aeropuerto asediado en Kabul que un aeropuerto saturado de veraneantes en Europa. El primero está rodeado de vallas metálicas y de zanjas. En las imágenes del atentado de Afganistán, aquello más que las inmediaciones de un aeropuerto parecía un campo de refugiados. Las persecuciones son así, en cuanto empiezan, se le pone a uno la cara de refugiado. En España, ese rostro cuarteado por un viento que ya no es tuyo, o puede que todo lo contrario, que el viento sea lo único que le queda a uno, esa mirada de ojos hinchados por una noche que ya no sabes cuándo va a acabar, esas manos flacas y desarticuladas que no atinan a donde agarrarse, han sido las de nuestros antepasados. Pero basta con que una generación acceda a la colchoneta hinchable para olvidarse de todo. Algún recuerdo pervive en las calles. El callejero es un árbol genealógico que se extiende por el suelo. Así podríamos decir que los países tienen una memoria rizomática. En nuestro país, durante años, los perseguidos vivieron en calles que llevaban los nombres de sus perseguidores. Esto aún sucede con sus descendientes. Tomar partido por los que sufren lo que sufrieron nuestros mayores no es buenismo, sino identificarse, sentirse más cerca del perseguido que del perseguidor, aunque éste se llame como la calle donde uno vive.