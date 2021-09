Custodia Moreno: "A mis 78 años todavía tengo ganas de organizarla"

No sabemos cómo será el pregón que Custodia Moreno leerá en el impresionante Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que sí sabemos, con seguridad, es que no se cortará un pelo. Nunca lo ha hecho y nos confiesa que todavía tiene ganas de liarla.

El Ayuntamiento de Ada Colau ha elegido a esta veterana líder vecinal de El Carmelo y Can Baró, una vecina más, para ser la que dé la bienvenida a la fiesta mayor de la ciudad. Por una vez su voz no sonará desde la plaza, megáfono en mano, para que la oigan dentro. “A lo mejor no está mal que la voz de una vecina normal y corriente se escuche dentro del Saló de Cent”. Pero es que Custodia es de todo menos normal. Es, de entrada, la representante de una generación y de una época. Llegó con 4 años desde Granada en el famoso tren “El Sevillano”, fueron a vivir a unas barracas en la montaña de El Carmel. Llegó a ser un barrio con más de 500 barracas, algunas habitadas hasta los 90. Vivían sin luz, electricidad ni alcantarillado. Custodia fue la primera universitaria de su barrio, es enfermera. Y Fue, también, una de las líderes vecinales que batallaron para conseguir que esas necesidades básicas fuesen atendidas por los diferentes ayuntamientos. Su primera manifestación, embarazada de su hijo, fue para reclamar unos contenedores para tirar las basuras. “Yo no entiendo la vida de otra manera, cuando se habla de que la gente ahora no está concienciada es que seguramente no podemos pedir las mismas cosas y de la misma manera (…) Los ciudadanos tenemos que controlar lo que hacen los políticos, no podemos perder el sentido de ese control”. Javier del Pino le pregunta si existe poca conciencia de lo que se consiguió con las luchas vecinales, Custodia cree que se debería reivindicar y enseñar esa lucha pero reivindica que “Parece que solo hemos gritado para conseguir que se arreglen las calles, y el movimiento asociativo hizo mucho para conseguir que llegara la democracia a este país, y eso se olvida”. Les digo a algunos vecinos que no son “fascistas, son pancistas cerveceros”

Javier le pone sobre la mesa el triunfo de la Ultraderecha y sus ideas xenófobas en los barrios. Custodia es muy contundente al condenar que se rechace a quienes como ellos llegan para buscar un futuro mejor. “Nosotros veníamos también del desierto del hambre y la miseria de nuestra tierra”. También les recibían diciendo que “los andaluces vienen a robarnos el pan”...”¿cómo se pueden repetir las mismas atrocidades ahora? por desgracia la historia no nos sirve de nada” se lamenta.

“El disgusto que nos llevamos la gente que todavía tenemos la sangre caliente, porque yo tengo el espíritu de los 40 aunque tenga el esqueleto de los 70. Cuando me encuentro con algunos vecinos que vienen de dónde vengo yo, les digo: No os estáis convirtiendo en fascistas, sino en pancistas de cerveza. Acomodados”. Custodia dice que se enfada mucho con la izquierda, porque a la hora de gobernar “hacemos política de derechas o muy parecidas a las políticas de derechas”. Custodia insiste en que no todos los políticos son iguales, pero siempre, siempre hay que vigilarles. Y eso es lo que quiere transmitirles a los jóvenes, que no se queden en casa, que no se estén quietos.

Custodia Moreno llega apoyándose en una muleta, pero tiene más firmeza y solidez que muchos de los que estarán en ese salón gótico del Ayuntamiento de Barcelona el próximo 23 de septiembre. Será la voz de la ciudad, será como siempre un poco molesta, será ella misma porque Custodia, con o sin megáfono, se hace oír cuando toca.