El camino hacia el momento final

Un servidor, Enric González, natural de Barcelona, no ha sufrido hasta la fecha ninguna enfermedad grave. Sí he sufrido alguna muerte muy, muy cercana, de esas que hieren para siempre. Son cosas de la vida y se vive con ello.

Con los años, uno piensa en la muerte más a menudo. No me refiero al más allá y al más acá, es decir, en mi opinión, lo que es y lo que no es, sino al camino corto o largo que conduce al fin, a ese momento tan privado que uno afronta en solitario.

Privado no significa secreto, ni mucho menos vergonzante. Y si el momento final es solitario, el camino hacia él puede hacerse en compañía. Debe hacerse en compañía.

Hace unos años, un ogro queridísimo llamado Pepe Comas, gran periodista y eximio gruñón, mantuvo puntualmente informados a sus amigos sobre la evolución de su cáncer. Lo hizo a través crónicas. Para que se hagan una idea sobre el tono de los textos que enviaba por correo electrónico, cito la frase de arranque: "Los médicos han diagnosticado en Berlín que José Comas, de 60 años, corresponsal en Alemania del periódico español El País, padece un linfoma de tipo maligno que responde al nombre de No Hodgkin". Luego añadía: "Tanto Comas como No Hodgkin se encuentran en perfecto estado de ánimo".

Tras su muerte, esos textos se reunieron en un libro titulado "Crónicas del linfoma". Recomiendo su lectura.

Este viernes llegó la noticia de la muerte de otra amiga, a la que nunca conocí personalmente. Olatz Vázquez, fotógrafa de 26 años. Un cáncer gástrico, diagnosticado tardíamente, acabó con ella. Muchísimas personas, yo entre ellas, seguimos la evolución de su enfermedad a través de las fotografías y los textos que publicaba en una red social. Si la valentía consiste en aceptar el miedo y la flaqueza sin desfallecer, Olatz fue muy valiente. Se ganó el respeto en vida y tiene nuestro respeto ahora, en el después. Nos dio unas cuantas lecciones. Confío en que me ayuden un poco cuando llegue mi momento.

Un amigo mío dice que no nos gustan los toros porque somos incapaces de enfrentarnos a la muerte. Creo que en eso no tiene razón.