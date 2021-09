365 días antes de morir

Toni ha decidido que ya no merece la pena vivir. Se da un año para rendir cuentas con el mundo y suicidarse. Todos los días escribirá una especie de diario en el que recogerá el día a día, así como los recuerdos de sus 55 años de vida.

Está divorciado de una mujer a la que sigue deseando aunque la odie por momentos. Tiene un hijo de veintipocos años, que no es el joven más inteligente del mundo, pero que, en definitiva, es su hijo. Su mejor amigo es Patachula, una especie de consejero que vendría a ser la antítesis de un Sancho Panza. El apodo le viene porque perdió un pie en los atentados del 11M. Aparece también una exnovia, Águeda, que quiere recuperar algún tipo de relación con él. Y, por último, está Pepa, su perra, tal vez el ser vivo al que le tiene más cariño.

Toni entiende que tiene poco que ver con el mundo en el que le ha tocado vivir, tal vez por eso quiere dejar de hacerlo: familias sin recursos, especulación inmobiliaria, violencia de género... Sus dos amigos, Patachula y Águeda, se enfrentan al mundo desde posiciones opuestas. Él aboga por enfadarse con todo lo que le rodea, ella quiere cambiar ese mundo.

La gran compañera de Toni es Tina, una muñeca sexual, heredada de Patachula, quien ahora tiene una nueva de última generación. Toni busca sexo en su compañera, pero también compañía, es, en definitiva, una forma de disimular su soledad.

A lo largo de esos 365 días el protagonista ha decidido desembarazarse de todos sus bienes materiales, entre otros, sus libros, sus verdaderos amigos, los que le han aportado aquello que nada ni nadie ha podido ofrecerle.

La violencia en "Los vencejos"

La violencia está muy presente en la novela. Lo explica Aramburu: "La violencia está prevista por la Naturaleza. Es un instrumento que la Naturaleza da a los seres vivos para sobrevivir. El hombre, en la parte que tiene de irracional, utiliza esa violencia".

En cuanto a la cultura de la cancelación, el escritor donostiarra afirma que no va a camuflar la literatura para no herir sensibilidades. "He llegado a tener dudas sobre si tratar determinados temas. No voy a limitarme por esa supuesta cultura de la cancelación".

El suicidio

"El suicidio es un tema muy desagradable. Sigue siendo muy doloroso y muchas veces las familias se sienten culpables por no haber podido hacer algo. Por eso sigue siendo tabú. El nivel de suicidios se ha disparado sobre todo entre los jóvenes. Hay que tratar el tema sin sensacionalismos".