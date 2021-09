Después de siglos de esplendor y progreso, incluso de millones de metáforas entusiastas, de pronto la luz nos despierta algunas dudas. Por supuesto, mantiene intactas sus ventajas. Se ve todo mejor gracias a ella, qué duda cabe. Pero ya no es lo mismo. Demasiado cara. Es como si el alto precio del kilovatio afectase al tradicional prestigio de la claridad misma. Digamos que a la electricidad le cayó encima un inesperado escepticismo, como el que mostraba aquel señor que decía que lo de "dos y dos son cuatro" es una excelente cosa, pero de ahí a ponerla por las nubes... En la larga batalla que mantienen la luz y la oscuridad a lo largo de los siglos, al fin la segunda recorta terreno. En el nuevo escenario, quizás hasta nos parezca que habría que dar una oportunidad no solo a la oscuridad, sino a sus derivaciones: la noche, las tinieblas, las sombras, la negrura, la turbiedad. Están mucho mejor de precio. Seamos francos, algunas cosas empiezan a resultarnos interesantes, pese a no ser las más bonitas, solo porque son baratísimas.