"Laporta vendió humo durante su campaña presidencial": el análisis de la actitud del presidente del Barça

Las 'Preguntas Canallas' volvieron a Carrusel Deportivo como cada domingo para repasar toda la actualidad futbolística de la manera más comprometida. El final del mercado de fichajes, las plantillas del Barça y del Atleti, la ventana actual de selecciones... Repasa aquí todas las respuestas:

Se ha hablado mucho de la 'peineta' de Luis Enrique, pero, ¿a cuántos miembros de este 'Sanedrín' ves haciendo una peineta a la grada?

Jordi Martí: "A nadie. Depende del insulto. Si este fuera muy gordo, de carácter personal o afectase a algún miembro de su familia, yo disculparía la 'peineta".

¿Le pasa factura a Luis Enrique no convocar a jugadores del Real Madrid?

Antón Meana: "No"

¿Sería injusto que Sergio Ramos hubiera jugado ya su último partido con la selección española?

Julio Pulido: "Sería una gran injusticia. Espero que no se produzca, si es que Ramos recupera el nivel que tuvo antes de este verano. Si él no recupera el nivel competitivo que tuvo antes de la lesión, no debe ir".

¿Quién es más difícil de llevar: Luis Enrique, Javier Clemente o José Mourinho?

Antonio Romero: "A Clemente no lo viví como profesional. Lo he conocido luego, sin ser seleccionador nacional. Me parece insufrible y un maleducado, pero el peor con diferencia es José Mourinho. No quiero recordar algún episodio que no he visto hacer a ningún entrenador. Si le metes el dedo a una persona, imagínate lo que es capaz de hacer".

¿No ser primeros de grupo sería un fracaso deportivo?

Miguel Martín Talavera: "Fracaso no, pero sí sería una decepción muy grande".

Laporta dijo durante la campaña presidencial que iban a cambiar cosas, que iban a salir muchos jugadores, que si Messi renovase sería solo con él... ¿Crees que vendió humo?

Yo creo que sí. En todas las campañas electorales de todos los ámbitos de la vida se vende humo y él lo hizo para ganar. Desconocía al 100% la situación del club y prometió cosas que eran imposible de cumplir".

El Barça ganó en 1992 su primera Copa de Europa, ¿en todos estos años posteriores crees que ha habido una plantilla azulgrana que fuera peor que la actual?

Marcos López: "Buena pregunta. Sí. Hubo tiempos duros con Rochemback, Giovanni... Hubo un momento en el que el Barça de Gaspart estuvo cinco años sin ganar nada".

¿Tiene el Atlético de Madrid la mejor plantilla que tú recuerdas?

Pablo Pinto: "Sí, sin duda".

¿Sigues pensando que Haaland y Mbappé pueden llegar el mismo verano al Real Madrid?

Mario Torrejón: "Sí, aunque ya dije el otro día que Haaland, por las condiciones del fichaje, se le está poniendo cara del fichaje de Neymar por el Real Madrid".

El Real Madrid ha firmado a David Alaba y Camavinga, ¿qué nota le pones al conjunto blanco en este mercado de fichajes?

Antonio Romero: "Un aprobado raspado. El 'pelotazo' era Mbappé y no llegó. A la gente se le ha quedado cara de póker".

Gareth Bale ha firmado un hat-trick con Gales, ¿es él el fichaje del Real Madrid?

Antón Meana: "No es el fichaje del Real Madrid, pero le va a venir muy bien". Creo que Camavinga puede ser mejor fichaje que Bale. A él hay que verlo hasta que se lesione".

¿Qué le pasa a Sergio Ramos?

Julio Pulido: "Está recuperándose de una lesión".

Coloca a los negociadores más duros a los que se ha enfrentado el Real Madrid: el emir de Catar, Jorge Mendes y René Ramos

Mario Torrejón: "En este orden: el emir, Jorge Mendes y por último Sergio Ramos".

¿Qué ha sido peor: los dos años de Hazard en el Real Madrid o los seis primeros meses de Laporta en la presidencia del Barça?

Jesús Gallego: "Los dos primeros años de Hazard en el Real Madrid. Aunque la lesión tenga la mayoría de la culpa, un fichaje con lo que costó y con lo que se suponía que iba a aportar, me aparece uno de los grandes fiascos de los últimos años".

¿Griezmann triunfará en su segunda etapa en el Atlético de Madrid?

Pablo Pinto: "Al nivel de la primera etapa creo que no porque puso el listón muy alto".

De 0 a 100, ¿qué nivel de sorpresa sería que el Barça no entrase esta temporada en Champions?

Jordi Martí: "Enorme. De 0 a 100, 98".

¿Qué te ha sorprendido más: el fichaje de Pastore por el Elche, el de Falcao por el Rayo Vallecano o ver a Iturralde haciendo pasteles con Esperanza Aguirre?

Miguel Martín Talavera: "Evidentemente, a años luz de los otros casos, Iturralde González".

Adrià Albets contó que entre las condiciones interpuestas por Laporta a Koeman para la renovación era jugar bien y recuperar a Riqui Puig. ¿Cómo catalogas esta actitud del presidente?

Marcos López: "Extraña y sorprendente".