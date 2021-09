Mujer y cine de género, la mezcla que arrasa en los festivales

El cine de género está de moda. Titane, de Julia Ducournau ganó en Cannes la Palma de Oro, y en los festivales de este otoño, San Sebastián y Venecia, hay varios títulos de género en su sección oficial, algo que hasta ahora no era tan usual. En el Festival de Venecia se ha presentado este domingo Mona Lisa and the blood Moon, cuarta película de la directora americana Ana Lily Amirpour, que ya trajo a la Mostra The Bad Batch y que vive de las rentas de su fantástica Una chica vuelve a casa sola de noche.

Cine de género con una reflexión sobre la violencia contra las mujeres es la seña de identidad de la directora que en esta ocasión vuelve a centrar en eso parte de la trama. Una joven coreana -la actriz Jeon Jong-seo- huye de un psiquiátrico gracias a sus poderes de hipnosis. Llega a Nueva Orleans y allí se asocia con una bailarina de striptease, fantástica Kate Hudson, y con su hijo de diez años.

Una metáfora de la ciudad y la sociedad capitalista, donde nadie ayuda a un desconocido si no sabe que tendrá algo a cambio. Es lo que hace el personaje de Kate Hudson, por ejemplo. También en la historia hay algo de las vivencias de la directora, que siempre ha contado que crecer en Estados Unidos viniendo de otro lugar la ha hecho verse como una extraña. De ahí que fuera el género y la fantasía lo único que consiguiera empoderarla. "El cine es donde me siento a salvo", suele decir la cineasta. De ahí que su cine hable de lo extraño, de sentirse fuera de lugar, pero también de cómo buscar tu lugar, tu gente, tu familia. De familia disfuncional hay mucho en Mona Lisa.

Nueva Orleans dota a la película de un significado diferente, de un cierto descontrol, de cierta locura en la que los personajes se mueven. Es como si hubieran sido abandonados. En realidad es el sistema es el que obliga a adoptar comportamientos violentos y maliciosos. El que obliga a las mujeres a usar su cuerpo para salir adelante. El que hunde a sus ciudadanos en un estado donde es difícil pertenecer a ningún lugar.

La protagonista es una heroína, que solo usa su poder para salir adelante. Que ansía ser libre en medio de una sociedad que, como diría Foucault, ejerce un fuerte control disciplinario sobre el cuerpo y los individuos. Al final es un cuento de hadas, contado con música estridente y con los mimbres estéticos del videoclip. Cosa que estaría genial sí no se le vieran tanto las costuras en esa forma de contar una historia con menos fondo de lo que parece. Como ocurría en su anterior película, la directora apunta temas, pero no se adentra en ellos y acaba dejándose llevar por la música, las luces de neón y el ambiente callejero de la ciudad.

Ana Lily Amirpour, de familia iraní pero nacida en Inglaterra y educada en Estados Unidos, sigue generando expectación por el éxito y la sorpresa que fue Una chica vuelve a casa sola de noche, una película que irrumpió en Sundance, con un ínfimo presupuesto y que fue definida como el primer spaghetti western vampírico. Sus referencias a la novela gráfica o a cineastas como Jarmusch, Tarantino o Lynch se mantienen en este filme actual, aunque suma otras nuevas, La historia interminable, o los cuentos de hadas y el cine de aventuras. Lo referencial es exagerado, pero funciona en esta película. Lo que no consigue es que la atmósfera de este nuevo filme nos sorprenda y nos lleve por nuevos caminos.