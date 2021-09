Xavier Vidal-Folch

Una cosa es predicar y otra dar trigo. O sea, algunos exigen a los demás que hagan lo contrario de lo que ellos mismos practican. Y no se les cae la cara de vergüenza. Hoy tenemos dos magníficos ejemplos -para no imitar- de ese tipo de conducta cínica: la del obispo dimisionario de Solsona y la del presidente del poder judicial. El obispo Xavier Novell, en apariencia un rebelde por apoyar la secesión de Cataluña, era un reaccionario de tomo y lomo en cuanto a moral sexual: despreciaba a los gays, consideraba que eran unos enfermos a los que había que curar, criticaba el preservativo y tronaba contra el aborto. Ahora sabemos sus razones secretas para irse a casa hace quince días. Se ha juntado con una divorciada, a ratos novelista erótica y satánica. De este asunto solo hay una cosa positiva: los sentimientos pueden más que los prejuicios. Y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, acusa a los políticos de falta de "patriotismo constitucional" y de "incumplimiento de la legalidad" por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero él es el primero que desaira el estado de derecho. La Constitución dicta que los miembros del consejo lo son "por un período de cinco años". Ya van casi tres de exceso y Lesmes aún no dimite, como sí lo hizo en 1996 un antecesor suyo. Sigue cobrando un sueldo de lujo y predicando en falso. Menudo personal.