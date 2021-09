¿Qué soluciones proponen García-Margallo, Calvo e Iglesias para frenar la subida de la luz?

El debate de la subida del precio de la factura de la luz ha sido uno de los principales temas de debate del primer 'Ágora de Hora 25', el nuevo espacio de debate de 'Hora 25' con los exvicepresidentes del Gobierno Pablo Iglesias y Carmen Calvo y con el exministro José Manuel García-Margallo.

Los tres exmiembros del Gobierno han compartido en el espacio de 'Hora 25' con Aimar Bretos sus diagnósticos y sus posibles soluciones para frenar la escalada de precios de los últimos meses y semanas.

- Carmen Calvo: "En el acceso a la luz y a la electricidad nadie se queda atrás. Querría que distinguiéramos el precio de la energía del precio de la factura de la luz. Estamos en subidas desorbitadas y el Gobierno ha tomado medidas para paliar en la factura de la luz independientemente de cómo funcionan los mercados de la energía. Con la decisión de la rebaja de impuesto se está dejando de ingresar 1.5000 millones para abaratar esa factura y que no sea desorbitada cuando te llega. Hay que seguir trabajando a medio y corto plazo con medidas estructurales".

- José Manuel García-Margallo: "El IVA tiene que bajar al 4% porque es un bien esencial. Cualquier gobierno es una coalición entre el ministro de Hacienda y el resto de ministros. Hay un hecho, y es que las políticas del PSOE se han traducido en un encarecimiento de la luz y las del PP, en lo contrario. Con Zapatero, entre 2004 y 2011, la energía sube un 92,4%, con el ministro Soria y Rajoy sube un 5,7%, con Sánchez, llevamos ya una subida del 58,9%. Era previsible que el gas y los derechos de emisión iban a subir porque hay que penalizar la emisión, pero quedaba la otra parte a tocar, que es el BOE. Se han dado propuestas como la del tope. Lo que no puede ser, no puede ser. Podemos volar la UE o salirnos de ella, pero mientras estemos en ella hay que cumplir. Ahora viene el problema de la inflación y si el BCE empieza a no comprar bonos, España se va a encontrar en un problema enorme porque España saldrá de la crisis a finales del 2022 cuando el resto de Europa lo hará en 2021. El BCE ya ha anunciado que no va a comprar y podemos volver a hablar todos de la prima de riesgo".

- Pablo Iglesias: "Esto nos afecta a todos, pero se deja de entender cuando se complejiza. Podemos estar de acuerdo en que buena parte del problema es que hay un oligopolio eléctrico en España. Las grandes empresas han sido las mayores beneficiarias de los fondos europeos y la facturas de la luz son escandalosas. En los consejos de administración de esas empresas hay exministros. Da la impresión de que estas empresas, al fichar expresidentes y exministros buscan una figura que pueda influir en el debate público. Defendemos que haya una empresa pública de energía como en Francia o en Italia. Se han hecho cosas como reducir el IVA al 10%. Todo lo que reduces de impuestos lo dejas de ingresar, pero es un impuesto injusto. ¿Se pueden hacer más cosas dentro del acuerdo? Yo creo que sí. Con los topes se puede limitar. ¿Por qué no se hace? Porque hacerlo es contrariar a las grandes empresas del país, y eso no es fácil para ningún gobierno. Todos los gobiernos reciben presiones. Quien diga que un gobierno recibe presiones, miente. Un gobierno recibe presiones constantemente. Si no hay movimientos de la sociedad civil esto será mucho más difícil porque no basta que Unidas Podemos lo pida".

- Carmen Calvo: "El Gobierno está en el tajo. No hay parangón de cómo estamos saliendo de esta crisis a cómo el PP nos sacó de la crisis económica. Ahora estamos mejorando los niveles del empleo. De esta crisis se está saliendo con solidaridad. No hay parangón en este sentido".

- José Manuel García-Margallo: "No se sostiene que por decir que se nacionalice una empresa es que sus precios van a bajar. Hay empresas nacionales que funcionan bien y otras que funcionan mal".

- Pablo Iglesias: "El mercado eléctrico de España es el segundo más privatizado de toda la OCDE. Desvincular esto de la factura que pagan los ciudadanos es poco creíble. La gente tiene derecho a no padecer pobreza energética. Los precios de la luz están vulnerando derechos de los ciudadanos españoles. El precio fijo para la energía nuclear, es lo que se hace en Francia, y el precio máximo para la energía hidroeléctrica que es lo que hacemos con energías renovables. No son las medidas que a mi fuerza le gustaría tomar, pero son medidas viables".