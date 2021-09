El PP no respeta las reglas del juego que no cambió cuando pudo hacerlo

Hoy empieza un nuevo año judicial que lo único que tiene de nuevo es la fecha, hemos avanzado un año, porque el resto es todo viejo. La cúpula del poder judicial sigue sin renovarse, y los problemas para hacerlo siguen siendo los mismos. El bloqueo persistente del Partido Popular, o sea que nuevo año mismos problemas.

Después de ir encadenando argumentos para bloquear la renovación, recuerden que empezó por exigir la salida de Pablo Iglesias del gobierno, luego que si la elección de la nueva fiscal general del estado era un escándalo, ahora lleva tiempo esgrimiendo que el motivo de su no es que el PSOE no quiere que sean los jueces los que elijan a los vocales pendientes de renovación, algo que, de momento, no contempla el modelo de renovación vigente. Las normas pueden cambiarse, claro que sí, pero mientras no se cambian habrá que jugar con el reglamento vigente, y siempre se le puede recordar al PP que lo podría haber cambiado cuando tuvo mayoría absoluta. Amagó con hacerlo, pero terminó retirando la propuesta porque quizás no quiso entregar tanto poder a los jueces.

Con la mayoría absoluta de Rajoy el sistema actual era válido, con la aritmética parlamentaria de ahora no lo es. Muy coherente no parece la postura de los populares. Puede debatirse si es o no necesario el cambio de modelo de elección, pero antes del debate está lo urgente y lo urgente es la renovación del órgano.

El Partido Popular no respeta las reglas del juego que no cambió cuando pudo hacerlo, pero es que además su argumento decae cuando decide bloquear también la renovación de otros órganos constitucionales caducados. Porque qué tendrá que ver la elección de los jueces con la renovación del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, o del defensor del Pueblo. El PP no quiere que nada se mueva, que todo siga como cuando ellos gobernaban, pensando que puede, de esta manera, manera de mantener el papel institucional que no le han dado los escaños.